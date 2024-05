Playoff serie B Palermo-Sampdoria, Mignani: «Per me gara particolare, la concentrazione farà la differenza»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” nel pre-gara contro la Sampdoria valida per il primo turno playoff.

Ecco le sue parole:

«Cosa è cambiato dopo 40 giorni? Sono cambiate due cose fondamentali, questa è una partita diversa da quella del 6 aprile e la conoscenza dei miei giocatori, è importante. Segreto playoff? Non esistono segreti, queste sono partite dove l’attenzione e la concentrazione, la voglia di stare dentro la partita faranno la differenza insieme agli episodi che determinano l’esito delle partite. Samp nel destino? Non puoi scegliere gli avversari, è sempre un piacere incontrare squadre così blasonate e con questo passato. Per me sarà una partita particolare essendo cresciuto nelle giovanili della Samp, ma la mia testa oggi è al Palermo».