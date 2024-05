Napoli, De Laurentiis piazza un super colpo in difesa: 35 milioni cash già accettati | I tifosi stanno fremendo

Rifondazione iniziata in casa azzurra, dove il prossimo anno si vorrà tornare subito competitivi dopo la attuale annata negativa.

Per la gioia dei tifosi napoletani la stagione attuale sta per concludersi. Questo doveva essere l’anno delle conferme per i partenopei, dove la speranza era quella di provare a difendere il tricolore conquistato quasi dodici mesi fa, ma in realtà non si è nemmeno andati mai vicini a lottare per le prime posizioni della classifica. Il campionato degli azzurri dunque si è rivelato un flop totale, con la squadra che adesso rischia addirittura di non qualificarsi per le coppe europee.

Il presidente Aurelio De Laurentiis però, incassato il colpo, ha già intenzione di voltare pagina, e in vista del futuro vuole far tornare competitiva la compagine campana. Per questo motivo ultimamente si stanno sprecando i nomi riguardanti sia il mercato che il futuro della panchina che sembrano essere in orbita Napoli.

Tra i tanti però ce n’è uno in particolare che sta scaldando i cuori dei tifosi e di tutto l’ambiente. Si tratta di un difensore che andrebbe a blindare il pacchetto arretrato degli scorsi campioni d’Italia, per il quale il patron ha intenzione di mettere sul piatto la bellezza di 35 milioni di euro cash. Proposta elevata, che la società che possiede il cartellino del calciatore in questione pare aver già accettato.

Ecco la nuova fortezza della difesa azzurra

Uno dei migliori difensori del campionato attuale è stato senza ombra di dubbio Alessandro Buongiorno. Il capitano del Torino quest’anno sembra aver fatto il definitivo salto di qualità, e di conseguenza diversi club si sono messi sulle sue tracce per acquistarlo.

Su tutti ci sono il Milan, che già a gennaio ha fatto un tentativo, e l’Atalanta, che invece ci aveva visto più lungo e già in estate ha provato a prendere il calciatore. Ma ad oggi la favorita numero uno sembra essere il Napoli, soprattutto per via dell’offerta recapitata ad Urbano Cairo.

La proposta azzurra piace al Toro

Il Napoli sembra aver intenzione di accontentare le richieste del club granata, che ad oggi sono di 35 milioni di euro, anche se potrebbe provare a ridurre la parte cash inserendo una contropartita tecnica.

Si tratta di Leo Ostigard, altro difensore centrale che piace molto alla squadra piemontese, e che in questo modo si accontenterebbe anche di una cifra più bassa per lasciar partire il proprio capitano.