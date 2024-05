Jorginho torna in Italia, lo ha convinto Spalletti | Prima l’Europeo, poi la firma sul nuovo contratto

Il regista della nazionale è pronto a fare ritorno in Serie A dopo diversi anni, con una big pronta ad affidargli le chiavi della mediana.

La Premier League è ancora tutta in bilico. A poche giornate dalla fine Arsenal, Manchester City e Liverpool (anche se questi ultimi hanno perso terreno nelle ultime uscite, sono tutte in corsa per la conquista del titolo. In casa Gunners c’è il sogno di tornare a vincere un campionato che manca ormai da troppi anni in bacheca. Allo stesso modo però la società londinese sta lavorando per il futuro.

In particolar modo il club è all’opera sul mercato, dove si proveranno a prendere diversi nomi di spessore, ma nel frattempo si sta ragionando su alcuni calciatori della rosa attuale che sono in bilico. Uno di questi è senza dubbio Jorginho. Il regista della nazionale azzurra è arrivato agli ordini di mister Mikel Arteta a gennaio del 2023, firmando un anno e mezzo di contratto. Di conseguenza a giugno il suo accordo scadrà.

Per questo motivo dunque, nonostante i dialoghi tra le due parti sembrano essere iniziati, il suo futuro sembra essere lontano da Londra e dal campionato inglese. Per lui si preannuncia un ritorno in Serie A, dove c’è una big che è pronta ad affidargli completamente il proprio reparto mediano.

C’è l’incognita rinnovo per l’italo-brasiliano

Come detto negli ultimi giorni si è parlato molto di un rinnovo contrattuale per il giocatore, non è detto che questo venga firmato a prescindere. E’ anche possibile che per tornare in Italia il giocatore decida di rispedire al mittente la proposta dei Gunners.

Allo stesso modo però anche con un prolungamento il suo addio potrebbe compiersi, magari però con il pagamento del suo cartellino. Fatto sta che ad oggi sono due le squadre di Serie A che seguono con maggior attenzione la situazione. Stiamo parlando della Juventus e della Roma.

Lotta a due per arrivare al regista

La Vecchia Signora ha bisogno assoluto di innesti di livello nel proprio centrocampo, e Jorginho rappresenta un profilo importante. Lo stesso ragionamento si può fare per quanto riguarda la Magica. Per entrambe le squadre infatti preme la questione ritorno in Champions League.

Vedremo dunque, qualora il calciatore andasse via dall’Arsenal, quale tra le due big italiane se lo assicurerà. Il tempo intanto scorre e la scadenza del suo contratto si avvicina.