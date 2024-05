Zirkzee, che batosta: non può rimanere in Serie A il prossimo anno | L’agente ha chiuso il colpo da mesi

Duro colpo per il nostro campionato, soprattutto per i club che seguivano il centravanti olandese, visto che il suo procuratore ha già trovato da diverso tempo l’accordo con una squadra straniera.

Un Bologna strepitoso è stata ovviamente la sorpresa della Serie A attuale. Il club felsineo, grazie alla straordinaria guida tecnica di Thiago Motta, sta addirittura lottando per un posto in Champions League, traguardo che sembrava impossibile ad inizio anno. Le grandi cose fatte dalla squadra emiliana però ovviamente hanno permesso ad alcuni calciatori di esplodere in maniera definitiva.

Tra questi ovviamente c’è Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese ha disputato una stagione a dir poco eccezionale. Tra gol, assist e soprattutto prestazioni stratosferiche, il ragazzo si è consacrato come uno dei migliori profili del campionato italiano. Come accade in questi casi dunque l’ex Bayern Monaco ha cominciato a suscitare l’interesse di sempre più squadre, e in particolar modo nel bel paese sono diverse le società che gli hanno messo gli occhi addosso.

Purtroppo però i nostri club dovranno mettersi la mente in pace. Il 22enne infatti non giocherà più in Italia a partire dal prossimo anno, visto che il suo agente ha da diversi mesi chiuso l’affare con una squadra estera, decisa fortemente a puntare su di lui. Sfumano dunque i sogni delle nostre big, che speravano di assicurarsi il profilo del talento.

Italiane a bocca asciutta

Il Milan a caccia di un centravanti per il dopo Giroud aveva intenzione di prendere Zirkzee, così come la Juve, che soprattutto in caso di arrivo di Thiago Motta in panchina voleva fare un regalo al nuovo tecnico. Più recentemente poi anche l’Inter aveva mostrato interesse, senza dimenticarsi del Napoli.

Tutti questi club però possono mettersi la mente in pace. Secondo alcune fonti provenienti da ‘La Gazzetta dello Sport’ una grande squadra di Premier League è decisa ad affondare il colpo per l’olandese. Si tratta dell’Arsenal.

I Gunners pronti a sfoderare la loro potenza economica

Come ben sappiamo la disponibilità finanziaria delle società di Oltremanica è ben più alta rispetto a quella delle italiane. Dunque la squadra inglese non avrebbe problemi a sfoderare una super offerta sia per il cartellino del calciatore che per il suo ingaggio.

Allo stesso tempo però sarà Zirkzee a decidere, ma visto la competitività della banda di Mikel Arteta negli ultimi anni, non è da escludere che il ragazzo sposi ben volentieri questo progetto.