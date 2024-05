Palermo-Sampdoria, Grandoni: «La squadra rosanero era stata la grande delusione in campionato»

Intervenuto nel corso di “Stadio Gol” in onda su “Telenord” Alessandro Grandoni ha commentato la sconfitta della Sampdoria a Palermo:

«Con i due punti in più di penalizzazione la Sampdoria avrebbe avuto un punto in più del Palermo a fine campionato, parliamo nell’arco di trentotto partite e non in una gara secca. Domando, questa è stata una partita con due squadre che hanno ottenuto gli stessi punti? No assolutamente. Nell’arco della stagione è evidente che la Sampdoria abbia fatto il suo tra mille difficoltà e il Palermo era stata la grande delusione. In una gara secca però può cambiare tutto, stavolta si poteva anche uscire sconfitti ma con una partita quantomeno un po’ diversa, a mio parere è stata la pecca della serata».

