Palermo-Sampdoria, Michieli: «I rosanero hanno trovato forza e orgoglio»

Maurizio Michieli intervenuto nel corso di “Stadio Gol” in onda su Telenord, ha commentato la sconfitta della Sampdoria a Palermo.

«Ha ragione Nicolini nel dire che la stagione della Sampdoria è stata questa e come tale va accettata viste le difficoltà alla partenza e non vanno imbastiti processi. Dall’altra parte ha ragione Grandoni nel sostenere che in questa gara si poteva e soprattutto si doveva fare una prestazione diversa sul piano della determinazione, carica emotiva e presenza in campo, invece è stata una prova ai limiti dell’osceno. La Sampdoria non è scesa in campo, non si è capito cosa volesse fare, ha difettato sotto tutti i punti di vista, sia tecnici e tattici. Sono venuti a mancare anche gli uomini migliori oltre i comprimari. Veramente una brutta prestazione contro un Palermo che ha ritrovato forza e orgoglio e ha valori superiori nel suo complesso. Il risultato pertanto ci può stare, riporta Sampdorianews.net, ma la prestazione è resa davvero amara, è stata una gita di piacere, una trasferta obbligata in Sicilia. Mi aspettavo una Sampdoria presente e non così arrendevole».

