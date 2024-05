Palermo-Sampdoria, il doppio ex Nicolini: «Campionato dei rosa scandaloso, ma nel momento del dunque hanno dimostrato di essere presenti»

Il doppio ex di Palermo-Sampdoria, Enrico Nicolini ha parlato nel corso di “Stadio Gol” in onda su Telenord.

Ecco le sue parole:

«Il ragionamento di Grandoni sui punti ottenuti sul campo da Palermo e Sampdoria non fa una grinza, ma c’è un problema. Diciamo però che la Sampdoria ha fatto un miracolo, il Palermo lo ha fatto invece al contrario. Non sono due realtà uguali, i blucerchiati hanno fatto quello che forse nessuno si aspettava e il Palermo ha fatto un campionato scandaloso ma nel momento del dunque i rosanero hanno dimostrato di essere presenti. Non mi sento sinceramente di condannare nessuno perchè, ragazzi, la Sampdoria è questa».