Bandecchi: «Il Bari ha speso 40 milioni e sta facendo i playout»

L’ex patron della Ternana, Stefano Bandecchi ha parlato ai microfoni di “Telegalileo” in merito ai playout di serie B.

«Bari-Ternana? È stata la partita che si doveva fare. Si poteva fare anche qualcosa in più perché secondo me la Ternana ha avuto più occasioni rispetto al Bari, però il risultato va bene così, adesso teniamo il fiato sospeso e fra sei giorni vedremo cosa accadrà. Io non vedo l’ora di che finisca questa saga perché ho dei sassolini nella scarpa da togliermi. Io fossi Guida mi sentirei un po’ alleggerito, pensa come il Bari che di milioni ne ha spesi quasi 40 e sta facendo i playout insieme alla Ternana. Il calcio visto sugli spalti è una cosa, farlo con le tasche è un’altra».