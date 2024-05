Dobbiamo venderlo subito: i rossoneri non ne possono più | A Milanello salta la prima testa

Decisione presa e annuncio fatto per quanto riguarda il futuro del grande nome rossonero, che a breve lascerà il club.

E’ stata un’annata molto dura per il Milan, che non ha soddisfatto praticamente nessuna delle previsioni di inizio stagione, anzi, è riuscito addirittura a far peggio, facendosi sbattere in faccia lo scudetto dai rivali interisti, che lo hanno conquistato ufficialmente proprio nel derby.

Per questo motivo dunque in quel di Milanello c’è aria di grande rivoluzione in estate, sia sotto il punto di vista della rosa che per quanto riguarda il resto, allenatore incluso (il tecnico Stefano Pioli ha già le valigie in mano).

Proprio nelle ultime ore però qualcosa sembra essersi già mosso, visto che la prima testa è ormai saltata in maniera definitiva. Si tratta di un grande nome, che è sempre più vicino ad essere venduto.

Ecco chi lascerà il Diavolo

Nel corso di questa stagione, così come anche nella scorsa, troppe volte Mike Maignan è rimasto fermo ai box per infortunio. L’estremo difensore francese infatti riporta diversi problemi fisici, che lo costringono a saltare appuntamenti anche molto importanti. L’ultimo guaio per il forte portiere è stato una lesione di basso grado del lungo adduttore destro, che lo farà tornare a disposizione di Stefano Pioli solamente nella penultima gara di Serie A in programma a Torino contro i granata, anche se non è da escludere che il suo campionato sia già finito qui.

Queste continue assenze, al netto delle grandi qualità e prove offerte dal calciatore, hanno un po’ stufato i tifosi di fede milanista, tanto che sui social alcuni di loro stanno chiedendo addirittura la cessione del titolare della nazionale transalpina. Ma non sarebbero solamente i supporters a pensare questa cosa. Anche la società infatti ha iniziato a fare valutazioni in questo senso, e non è da escludere che possa decidere di mettere sul mercato il calciatore.

Maignan-Milan, amore finito?

Se fino a qualche tempo fa il portiere sembrava essere insostituibile, visti gli infortuni continui la sua permanenza adesso non è più così sicura. Nel caso in cui arrivasse una buona offerta infatti il club sette volte campione d’Europa la valuterebbe con grande attenzione.

La valutazione di Magic Mike al momento si aggira sui 40 milioni di euro, almeno secondo Transfermarkt, ma il Diavolo per lasciarlo partire ne vorrebbe almeno una cinquantina. E se qualche club mettesse questa somma sul piatto…