Verratti, ma quale Barcellona: finalmente sarà Serie A | Ecco dove giocherà l’anno prossimo

Niente maglia blaugrana per il centrocampista pescarese, che però dopo tanto può mettere piede nel nostro campionato.

La scorsa estate è stata quella del pazzo mercato in Arabia Saudita, dove sono arrivati calciatori sensazionali grazie ai clamorosi ingaggi messi sul piatto dalle società arabe. In tutto questo trambusto però c’è stato un top player assoluto che ha deciso di andare a guadagnare svariati milioni, ma in un’altra nazione, ovvero il Qatar. Marco Verratti, dopo aver quasi rotto con il Paris Saint Germain, ha deciso di trasferirsi all’ Al Arabi.

Il club qatariota ha pagato il cartellino del calciatore pescarese la bellezza di 45 milioni di euro, ma soprattutto ha messo sul piatto per il centrocampista uno stipendio monstre, da 30 milioni di euro fino al giugno del 2025. Nonostante le somme stratosferiche che sta incassando però il 31enne pare essere già stufo del calcio di basso livello che si gioca in Qatar, e vorrebbe tornare quanto prima in Europa.

Addirittura nelle ultime ore si è parlato del fatto che il suo agente lo avrebbe proposto al Barcellona, che già in passato era sulle sue tracce, senza però affondare mai il colpo in maniera definitiva. Tuttavia anche questa volta quella di un approdo in Catalogna rischia di rimanere solamente un’ipotesi, visto che i blaugrana non sono molto convinti dell’affare. Ciò nonostante però il suo ritorno in Europa potrebbe concretizzarsi comunque, dove ad aspettarlo c’è il nostro campionato.

Verratti-Serie A, era ora

E’ curioso vedere come uno dei migliori calciatori italiani degli ultimi anni non abbia mai giocato in Serie A. Questo tabù però a breve potrebbe finire, visto che la volontà di Verratti di tornare a giocare ad alti livelli potrebbe concludersi con il suo ritorno in Italia.

Il suo contratto con l’Al Arabi, che scade nel 2025, come detto è ricchissimo, ma il centrocampista è disposto a decurtarselo di parecchio pur di andarsene. I club italiani inoltre dovrebbero pagare solo una somma minima per il suo cartellino, visto che come detto tra poco più di un anno il giocatore sarebbe svincolato.

Ecco dove potrebbe giocare l’ex Pescara

Di sicuro chiunque vorrebbe un calciatore del calibro di Verratti in rosa nel nostro campionato, ma ad oggi sono principalmente due le squadre che potrebbero accoglierlo.

Una è la Juventus, da sempre sulle sue tracce e che rifonderà completamente il centrocampo in estate. L’altra invece è il Napoli, che vuole ripartire con un nuovo corso.