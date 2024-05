Vince lo scudetto e se ne va a parametro zero: Inter grazie di tutto | Cambia maglia in Serie A

Nonostante le rassicurazioni di Marotta e Ausilio, un nerazzurro con le valigie pronte. Può restare in Serie A.

Quando c’è una festa, restano sempre tutti fino alla fine. Tutti felici, tutti contenti. Ma quando termineranno i bagordi per la seconda stelle, l’Inter si metterà a tavolino per delineare la strategia del prossimo futuro. Partendo da due presupposti.

Il 20 maggio scade il prestito di Oaktree, Zhang ha ostentato fiducia, ma l’accordo con Pimpco deve essere ancora trovato e soprattutto Suning ha bisogno di nuovi investitore se vuole tenere questo tenore di vita calcistico.

Il secondo presupposto base è che l’Inter due giocatori li ha presi, Zielinski dal Napoli e, sempre a parametro zero, Taremi dal Porto. Ergo, in nome del mercato sostenibile a cui tutte le big (e non) devono sottostare, ci saranno almeno due uscite.

Le parole di Marotta a sé stanti “Vogliamo confermare tutti, nessuno ci ha manifestato l’intenzione di andare via, non ci sono partenze in programma” rischiano di essere travisate. Fortuna che ci ha pensato lo stesso capo mercato nerazzurro a chiarire subito la storia.

“Ausilio e Baccin devono avere alternative a eventuali partenze, in passato abbiamo dimostrato di saperlo fare”. Sì perché adesso stanno tutti festeggiando, ma il club degli scontenti in casa interista, c’è. Eccome.

Assalto a un altro attaccante

Con Lautaro Martinez (che deve ancora rinnovare) e Thuram, Simone Inzaghi dorme sonni tranquilli. Ma come esce uno dei due l’Inter scende tanto di qualità, Va bene Taremi, ma da solo non basta.

Logico pensare che Arnautovic e Alexis Sanchez siano gli indiziati a partire, anche perché l’Inter ha il pallino Joshua Zirkzee. Bisogna sì avvicinarsi 60 milioni, ma l’Inter ha la carta Fabbian da giocarsi. E non è un piccolo particolare.

Va via sicuro

Chi ha le valigie pronte, da un bel po’ a dirla tutta, è Stefano Sensi. Che già a gennaio era praticamente stato ceduto al Leicester, prima che saltasse tutto sul più bello. Il centrocampista nerazzurro, oltre tutto, è in scadenza di contratto. Un contratto che non verrà mai rinnovato.

Già Frattesi sta facendo panchina, figuriamoci lo spazio che potrebbe trovare Sensi con l’imminente arrivo di Zielinski. Il Monza sta facendo un pensierino e vorrebbe riprenderlo, interessata anche la Roma di Daniele De Rossi, a cui l’ex Sassuolo piace e non poco. La destinazione comunque è da scoprire, che Sensi non resterà alla Pinetina è sicuro.