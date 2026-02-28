Pescara-Palermo: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Palermo Entella 3-0 (90) Inzaghi

In vista del match di domani in casa del Pescara, l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 24 convocati ha disposizione per l’incontro di domani.

Ecco la lista dei convocati rosanero:


1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

7 Johnsen

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

18 Modesto

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

96 Magnani

