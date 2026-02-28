Palermo Primavera, Del Grosso dopo il pareggio con la Salernitana: «Era importante non perdere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
del grosso primavera

In seguito al pareggio maturato dal Palermo Primavera contro i pari categoria della Salernitana, ha analizzato l’incontro ai microfoni ufficiali del club l’allenatore dei rosanero, Cristiano Del Grosso.

«Una partita dai due volti – ha esordito l’allenatore rosanero – . Il primo tempo è stato condizionato da una fase di studio vista l’importanza della posta in palio, mentre nella ripresa abbiamo alzato il ritmo»


Del Grosso ha poi aggiunto: «Dispiace aver subito gol nel nostro miglior momento su sviluppo di calcio di punizione. Portiamo a casa la reazione della squadra e il contributo dato da chi è subentrato a gara in corso»

Infine, il tecnico rosanero non ha dubbi: «I ragazzi hanno provato a vincere la partita fino agli ultimi istanti ma oggi era importante non uscire dal campo con una sconfitta. Guardiamo avanti con fiducia e diamo continuità ai nostri risultati»

 

