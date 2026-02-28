Palermo Women, Pipitone dopo la vittoria sulla Virtus Femminile Marsala: «Siamo sulla giusta strada»

In seguito alla vittoria del Palermo Women sulla Virtus Femminile Marsala, ha analizzato l’incontro ai microfoni ufficiali del club l’allenatrice rosanero, Rosalia Pipitone.

«Sono contenta per questa vittoria, la prestazione della squadra è stata ottima. Siamo sulla giusta strada– ha dichiarato l’allenatrice rosanero – vogliamo continuare così fino alla fine del campionato».





Pipitone lancia poi uno sguardo al prossimo match:«Da martedì penseremo allo scontro diretto con l’Academy Abatese con l’obiettivo di accorciare la distanza in classifica rispetto alle squadre di testa. Intanto vogliamo goderci questi tre punti arrivati dopo una grande prova in cui siamo riusciti a dare minutaggio anche a chi quest’anno ha avuto meno spazio per esprimere le proprie qualità»