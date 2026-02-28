Palermo Women, Pipitone dopo la vittoria sulla Virtus Femminile Marsala: «Siamo sulla giusta strada»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
pipitone palermo femminile

In seguito alla vittoria del Palermo Women sulla Virtus Femminile Marsala, ha analizzato l’incontro ai microfoni ufficiali del club l’allenatrice rosanero, Rosalia Pipitone.

«Sono contenta per questa vittoria, la prestazione della squadra è stata ottima. Siamo sulla giusta strada– ha dichiarato l’allenatrice rosanero – vogliamo continuare così fino alla fine del campionato».


Pipitone lancia poi uno sguardo al prossimo match:«Da martedì penseremo allo scontro diretto con l’Academy Abatese con l’obiettivo di accorciare la distanza in classifica rispetto alle squadre di testa. Intanto vogliamo goderci questi tre punti arrivati dopo una grande prova in cui siamo riusciti a dare minutaggio anche a chi quest’anno ha avuto meno spazio per esprimere le proprie qualità»

Altre notizie

Screenshot 2026-03-01 185927

Mantova, Kouda e Meroni saltano il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181822

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 175511

Pescara-Palermo 2-1, Joronen: «Grande occasione mancata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 175457

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Non è stato il solito Palermo. Mercoledì dobbiamo tornare a vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 174917

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone: «I ragazzi meritavano una grande soddisfazione. Pescara combatterà fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
844a311d-238c-4cf0-a5db-bcae25414a89

Pescara-Palermo 2-1, Joronen: «Dispiaciuti per i nostri tifosi. Il mio errore ha dato fiducia al Pescara»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 173234

Pescara-Palermo 2-1, rivivi gli highlights del match dell’Adriatico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
b884ea34-c685-43b8-b924-9dee7249fd75

Pescara-Palermo 2-1, la classifica aggiornata: occasione sprecata per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
FOTO PALERMO 20 (1) (1)

Pescara-Palermo 2-1: promozione diretta a rischio dopo il ko dell’Adriatico

Rosario Di Stefano Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro-Frosinone 2-2, Iemmello: «Restiamo con l’amaro in bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 195211

Serie A: buona la prima per D’Aversa, il Torino si impone 2-0 sulla Lazio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro-Frosinone 2-2, Aquilani: «Rammarico per le occasioni sprecate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 192921

Serie C girone B: vincono Gubbio e Campobasso, pari tra Arezzo e Ravenna. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 191135

Serie B: Mantova e Carrarese si fermano sull’1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026