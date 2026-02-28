Serie A: al “Bentegodi” Napoli avanti 1-0 sul Verona dopo i primi 45
Al “Bentegodi”, si conclude la prima frazione di gioco del match tra Napoli e Verona, valevole per la 27a giornata del campionato di Serie A 2025-26. I partenopei vanno al riposo in vantaggio sul risultato di 1-0, dopo un primo tempo ben giocato.
Parte subito forte la formazione di Antonio Conte, sbloccando al 2′ il risultato: Politano va via sulla destra e mette un cross teso al centro, Vergara spizza per Hojlund che di testa beffa il portiere avversario, firmando la rete del vantaggio azzurro.
Al 37′ gli ospiti hanno la possibilità di portarsi in situazione di doppio vantaggio, nuovamente con l’attaccante norvegese che aggira Montipò e prova la conclusione nello specchio: Edumundsson gli nega la gioia del gol salvando quasi sulla linea. Va negli spogliato, quindi, con un meritato vantaggio il Napoli, in vista della seconda metà di gara.