Empoli-Cesena 1-1, Dionisi: «Il risultato non mi soddisfa»

In seguito al match tra Empoli e Cesena, terminato sul risultato di 1-1, ha analizzato l’incontro nella consueta conferenza stampa post-partita l’allenatore dei toscani, Alessio Dionisi.

«Il risultato non mi soddisfa, ma bisogna anche essere onesti – ha dichiarato il tecnico -. Dobbiamo migliorare la nostra velocità di esecuzione, sicuramente nel primo tempo non abbiamo fatto il massimo, anche se non siamo partiti male»





Dionisi ha inoltre aggiunto: «Nel secondo tempo invece la squadra ha messo in campo le giuste motivazioni, il Cesena ha dei valori importanti. Siamo stati coraggiosi, anche grazie agli spazi che si sono creati, e abbiamo sfruttato anche l’apporto arrivato dai cambi»

Il tecnico ha poi confessato: «A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che non dovevano avere paura di perdere, la reazione vista nella ripresa mi ha sorpreso. Per la categoria non abbiamo una qualità fuori dal normale, quindi magari dobbiamo forzare la giocata»

Infine, l’allenatore dei toscani guarda il bicchiere mezzo pieno: «Sicuramente è un punto guadagnato perché siamo stati bravi a riprenderla, questo è un gruppo che se la gioca sempre con tutti. È normale che quando provi a vincerla qualcosa la rischi, ma siamo stati bravi a mantenere il giusto equilibrio. Dovremo mettere in campo lo stesso spirito anche nelle prossime partite»