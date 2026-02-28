Primavera 2, Palermo pari in rimonta a Salerno: 1-1 nello scontro salvezza

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Screenshot 2026-02-28 183005

Un punto che muove la classifica ma lascia anche qualche rimpianto. Il Palermo Primavera pareggia 1-1 sul campo della Salernitana al “Troisi” di Giffoni Valle Piana, nello scontro diretto per evitare il penultimo posto. Con questo risultato entrambe le squadre salgono a quota 19 punti.

La gara è intensa e combattuta fin dai primi minuti. Parte meglio la Salernitana, che al 14’ sfiora il vantaggio con Russo: conclusione dal limite che sorprende Balaguss ma termina di poco a lato. I granata insistono e al 20’ è Haxhiu a provarci su punizione, senza inquadrare lo specchio.


Il Palermo risponde con l’inserimento di Grippa, protagonista di una bella azione personale ma fermato dalla difesa avversaria. I rosanero crescono col passare dei minuti ma nella prima frazione è ancora la Salernitana ad avere la chance più clamorosa: al 40’ Haxhiu vola sulla destra, salta due uomini e da posizione favorevole calcia alto, sprecando una grande opportunità.

Nella ripresa il Palermo rientra con un altro atteggiamento e al 55’ va vicino al gol con Grippa, che sfiora i pali della porta difesa da Guacci. La Salernitana però reagisce e al 65’ trova il vantaggio: sugli sviluppi di una punizione è Leotta, dopo un primo tentativo in rovesciata, a firmare di testa l’1-0.

La squadra di Del Grosso non si disunisce e continua a spingere. All’81’ arriva il pareggio rosanero: azione confusa in area granata, tra le proteste dei padroni di casa per un presunto fallo su Della Rocca, e deviazione decisiva di Anghileri per l’1-1.

Nel finale la partita si accende ulteriormente, con nervi tesi e l’espulsione di Stendardo. Il Palermo prova anche a completare la rimonta e sfiora il vantaggio con Terranova e Avena, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio.

Un punto prezioso per i rosanero nella corsa salvezza, con la consapevolezza di aver saputo reagire in un momento delicato della gara.

Altre notizie

del grosso primavera

Palermo Primavera, Del Grosso dopo il pareggio con la Salernitana: «Era importante non perdere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Screenshot 2026-02-28 144608

Guidonia, colpo in Primavera: arriva Diego Miccoli, figlio d’arte a centrocampo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
primavera

Settore Giovanile e Femminile: il programma del weekend rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
del grosso

Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
del grosso

Primavera Palermo, Del Grosso dopo lo 0-0 col Pescara: «Segnali di crescita»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
primavera palermo

Primavera, Palermo-Pescara al Pasqualino: rosanero a caccia di riscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
del grosso

Palermo, setttore giovanile e femminile: il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-14 162039

Palermo, i risultati delle giovanili: due vittorie e un pari

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-14 162039

Empoli-Palermo Primavera 3-0: azzurri dominanti, rosanero ko

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
25baab3b-c337-4bc7-ae72-d229eb33f8fd

Giornale di Sicilia: “Primavera, Palermo a Empoli per l’impresa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
del grosso

Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
del grosso

Primavera, Del Grosso dopo Palermo-Benevento: «Peccato non aver vinto, ma la strada è quella giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-01 185927

Mantova, Kouda e Meroni salteranno il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 185058

Serie A: Torino avanti 1-0 sulla Lazio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181822

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026