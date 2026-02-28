Primavera 2, Palermo pari in rimonta a Salerno: 1-1 nello scontro salvezza

Un punto che muove la classifica ma lascia anche qualche rimpianto. Il Palermo Primavera pareggia 1-1 sul campo della Salernitana al “Troisi” di Giffoni Valle Piana, nello scontro diretto per evitare il penultimo posto. Con questo risultato entrambe le squadre salgono a quota 19 punti.

La gara è intensa e combattuta fin dai primi minuti. Parte meglio la Salernitana, che al 14’ sfiora il vantaggio con Russo: conclusione dal limite che sorprende Balaguss ma termina di poco a lato. I granata insistono e al 20’ è Haxhiu a provarci su punizione, senza inquadrare lo specchio.





Il Palermo risponde con l’inserimento di Grippa, protagonista di una bella azione personale ma fermato dalla difesa avversaria. I rosanero crescono col passare dei minuti ma nella prima frazione è ancora la Salernitana ad avere la chance più clamorosa: al 40’ Haxhiu vola sulla destra, salta due uomini e da posizione favorevole calcia alto, sprecando una grande opportunità.

Nella ripresa il Palermo rientra con un altro atteggiamento e al 55’ va vicino al gol con Grippa, che sfiora i pali della porta difesa da Guacci. La Salernitana però reagisce e al 65’ trova il vantaggio: sugli sviluppi di una punizione è Leotta, dopo un primo tentativo in rovesciata, a firmare di testa l’1-0.

La squadra di Del Grosso non si disunisce e continua a spingere. All’81’ arriva il pareggio rosanero: azione confusa in area granata, tra le proteste dei padroni di casa per un presunto fallo su Della Rocca, e deviazione decisiva di Anghileri per l’1-1.

Nel finale la partita si accende ulteriormente, con nervi tesi e l’espulsione di Stendardo. Il Palermo prova anche a completare la rimonta e sfiora il vantaggio con Terranova e Avena, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio.

Un punto prezioso per i rosanero nella corsa salvezza, con la consapevolezza di aver saputo reagire in un momento delicato della gara.