Pescara-Palermo, i convocati di Gorgone per la sfida dell’Adriatico

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Screenshot 2026-02-28 182452

Sono stati diramati i convocati del Pescara per la gara di domani contro il Palermo, valida per la 27ª giornata di Serie B. Mister Gorgone sceglie un gruppo ampio tra conferme e rientri, con diverse soluzioni in tutti i reparti.

Portieri


22 Saio
44 Brondbo
12 Profeta

Difensori

2 Capellini
3 Letizia
6 Bettella
15 Altare
19 Faraoni
32 Cagnano
95 Corbo

Centrocampisti

5 Brandes
7 Meazzi
8 Brugman
13 Acampora
14 Valzania
18 Lamine Fanne
36 Berardi

Attaccanti

9 Di Nardo
11 Insigne
27 Olzer
31 Russo

Il Pescara si prepara così alla sfida contro un Palermo in piena corsa promozione. All’Adriatico servirà una prova di carattere per provare a muovere la classifica e rilanciare le ambizioni salvezza dei biancazzurri.

Altre notizie

palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro-Frosinone 2-2, Iemmello: «Restiamo con l’amaro in bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro-Frosinone 2-2, Aquilani: «Rammarico per le occasioni sprecate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 191135

Serie B: Mantova e Carrarese si fermano sull’1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 185927

Mantova, Kouda e Meroni saltano il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181822

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 175511

Pescara-Palermo 2-1, Joronen: «Grande occasione mancata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 175457

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Non è stato il solito Palermo. Mercoledì dobbiamo tornare a vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 174917

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone: «I ragazzi meritavano una grande soddisfazione. Pescara combatterà fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro-Frosinone 2-2, Iemmello: «Restiamo con l’amaro in bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 195211

Serie A: buona la prima per D’Aversa, il Torino si impone 2-0 sulla Lazio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro-Frosinone 2-2, Aquilani: «Rammarico per le occasioni sprecate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 192921

Serie C girone B: vincono Gubbio e Campobasso, pari tra Arezzo e Ravenna. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 191135

Serie B: Mantova e Carrarese si fermano sull’1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026