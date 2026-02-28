Pescara-Palermo, i convocati di Gorgone per la sfida dell’Adriatico
Sono stati diramati i convocati del Pescara per la gara di domani contro il Palermo, valida per la 27ª giornata di Serie B. Mister Gorgone sceglie un gruppo ampio tra conferme e rientri, con diverse soluzioni in tutti i reparti.
Portieri
22 Saio
44 Brondbo
12 Profeta
Difensori
2 Capellini
3 Letizia
6 Bettella
15 Altare
19 Faraoni
32 Cagnano
95 Corbo
Centrocampisti
5 Brandes
7 Meazzi
8 Brugman
13 Acampora
14 Valzania
18 Lamine Fanne
36 Berardi
Attaccanti
9 Di Nardo
11 Insigne
27 Olzer
31 Russo
Il Pescara si prepara così alla sfida contro un Palermo in piena corsa promozione. All’Adriatico servirà una prova di carattere per provare a muovere la classifica e rilanciare le ambizioni salvezza dei biancazzurri.