Serie B: la Reggiana espugna il “Picco”, Spezia battuto 1-0. La classifica aggiornata
Arriva un importante vittoria esterna per la Reggiana in casa dello Spezia, nel match valevole per la 27a giornata per il campionato di Serie BKT 2025-26. I granata espugnano il “Picco”, imponendosi sul risultato di 1-0.
Iniziano meglio l’incontro i bianconeri, che al 3′ hanno subito l’occasione di sbloccare il punteggio: Micai sbaglia e consegna il pallone a Romano che dalla trequarti calcia a porta vuota ma manda fuori.
Dopo un avvio turbolento, la formazione ospite trova la reazione, riuscendo al 40′ a portarsi in vantaggio: Rover tocca al centro per Girma, che serve in area il Novakovich che con freddezza insacca il portiere e sblocca il risultato.
Nella ripresa i padroni di casa provare a riportare il match in equilibrio. Al 58′ ci prova Artistico con un gran tiro, ma Micaj non si lascia sorprendere. Il centravanti ci riprova al 76′ girata in area, che viene però girata sul fondo. Nonostante il forcing nel finale, i bianconeri escono, dunque, dal campo sconfitti.
LA CLASSIFICA
Venezia – 57
Monza – 57
Frosinone – 53
Palermo – 51
Catanzaro – 44
Modena – 43
Juve Stabia – 38
Cesena – 38
Südtirol – 34
Padova – 33
Empoli – 31
Carrarese – 30
Reggiana – 29
Sampdoria – 29
Avellino – 29
Mantova – 26
Spezia – 25
Entella – 25
Bari – 25
Pescara – 18