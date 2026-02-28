Serie B: la Reggiana espugna il “Picco”, Spezia battuto 1-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Screenshot 2026-02-28 191657

Arriva un importante vittoria esterna per la Reggiana in casa dello Spezia, nel match valevole per la 27a giornata per il campionato di Serie BKT 2025-26. I granata espugnano il “Picco”, imponendosi sul risultato di 1-0.

Iniziano meglio l’incontro i bianconeri, che al 3′ hanno subito l’occasione di sbloccare il punteggio: Micai sbaglia e consegna il pallone a Romano che dalla trequarti calcia a porta vuota ma manda fuori.


Dopo un avvio turbolento, la formazione ospite trova la reazione, riuscendo al 40′ a portarsi in vantaggio:  Rover tocca al centro per Girma, che serve in area il  Novakovich che con freddezza insacca il portiere e sblocca il risultato.

Nella ripresa i padroni di casa provare a riportare il match in equilibrio. Al 58′ ci prova Artistico con un gran tiro, ma Micaj non si lascia sorprendere. Il centravanti ci riprova al 76′ girata in area, che viene però girata sul fondo. Nonostante il forcing nel finale, i bianconeri escono, dunque, dal campo sconfitti.

LA CLASSIFICA

Venezia – 57

Monza – 57

Frosinone – 53

Palermo – 51

Catanzaro – 44

Modena – 43

Juve Stabia – 38

Cesena – 38

Südtirol – 34

Padova – 33

Empoli – 31

Carrarese – 30

Reggiana – 29

Sampdoria – 29

Avellino – 29

Mantova – 26

Spezia – 25

Entella – 25

Bari – 25

Pescara – 18

Altre notizie

Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 174917

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone: «I ragazzi meritavano una grande soddisfazione. Pescara combatterà fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
b884ea34-c685-43b8-b924-9dee7249fd75

Pescara-Palermo 2-1, la classifica aggiornata: occasione sprecata per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
la penna

Venezia, pari e brividi a Bolzano. La Penna corretto con il Var

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
edoardo-testoni_coqyp7rlfldv1b973wnv2o3ep (1)

Pescara-Palermo, dove vederla: doppia copertura tv e streaming per la sfida dell’Adriatico. I telecronisti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Palermo Entella 3-0 (23) pierozzi pohjanpalo

Pescara-Palermo, il segno “2” domina. Le quote dei Bookmaker

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 075443

Il Messaggero Abruzzo: “Pescara in emergenza contro il Palermo: Gorgone si affida a Insigne”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Corriere dello Sport: “Serie B, nessuno è salvo e nessuno è promosso: Calzone fotografa il campionato più incerto di sempre”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
21d73166dd

Corriere dello Sport: “Pescara, un’impresa per Insigne «Loro sono fortissimi. Ma i punti servono a noi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-01 185058

Serie A: Torino avanti 1-0 sulla Lazio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181822

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026