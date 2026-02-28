Serie C girone C: il Casarano espugna Foggia, pari a reti bianche tra Picerno e Altamura. La classifica aggiornata
Si concludono i match del girone C del campionato di Serie C in programma per le ore 17.30. Importante vittoria per il Casarano, che vince in rimonta il derby pugliese in casa del Foggia: decide l’incontro la rete nel finale firmata da Cajazzo, che regala i tre punti alla sua squadra. Termina, invece, con un pari a reti bianche la gara tra Picerno e Altamura, dopo 90 minuti con poche emozioni in cui nessuna delle due formazione è riuscita a sbloccare il punteggio. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Benevento – 64
Catania – 59
Salernitana – 50
Cosenza – 47
Casertana – 46
Crotone – 44
Monopoli – 43
Audace Cerignola – 42
Casarano – 39
Potenza – 37
Altamura – 37
Atalanta U23 – 34
Sorrento – 33
Cavese – 31
Picerno – 30
Trapani – 28
Latina – 28
Giugliano – 24
Foggia – 22
Siracusa – 17