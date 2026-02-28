Serie C girone C: il Casarano espugna Foggia, pari a reti bianche tra Picerno e Altamura. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Screenshot 2026-02-28 192429

Si concludono i match del girone C del campionato di Serie C in programma per le ore 17.30. Importante vittoria per il Casarano, che vince in rimonta il derby pugliese in casa del Foggia: decide l’incontro la rete nel finale firmata da Cajazzo, che regala i tre punti alla sua squadra. Termina, invece, con un pari a reti bianche la gara tra Picerno e Altamura, dopo 90 minuti con poche emozioni in cui nessuna delle due formazione è riuscita a sbloccare il punteggio. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA


Benevento – 64

Catania – 59

Salernitana – 50

Cosenza – 47

Casertana – 46

Crotone – 44

Monopoli – 43

Audace Cerignola – 42

Casarano – 39

Potenza – 37

Altamura – 37

Atalanta U23 – 34

Sorrento – 33

Cavese – 31

Picerno – 30

Trapani – 28

Latina – 28

Giugliano – 24

Foggia – 22

Siracusa – 17

Altre notizie

file8 (26)

Serie C Girone B: Ascoli batte Carpi 3-0, pari tra Sambenedettese e Livorno. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
file7 (35)

Serie C Girone A: Inter U23 e Alcione Milano si fermano sullo 0-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Screenshot 2026-02-28 193853

Serie C girona A: termina 2-2 tra Pro Patria e Virtus Verona, pari anche tra Trento e Lumezzane. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Ricci-Siracusa-1200x751 (2)

Serie C: sei punti di penalizzazione per il Siracusa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
capuano-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Ezio Capuano: «VAR a chiamata? In Serie C è inutile, in Serie B sarebbe diverso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
file2 - 2026-02-24T132925.784

L’ex Palermo Scurto riparte dalla Salernitana: sarà il vice di Cosmi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
file7 (4)

Serie C Girone B, Ternana batte il Forlì 2-1 e conquista tre punti preziosi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file8 (4)

Serie C Girone A, Vicenza espugna Verona: Cuomo decide il match contro la Virtus. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file4 (12)

Serie C Girone A: Vicenza avanti 0-1 sulla Virtus Verona dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file3 (24)

Serie C Girone B: Ternana avanti 2-0 sul Forlì all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
fabio-liverani-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Liverani: «Federica era la mia vita. L’esonero a Cagliari un sollievo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
cosmi

Salernitana, esonerato Raffaele. Arriva Cosmi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-01 185058

Serie A: Torino avanti 1-0 sulla Lazio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181822

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026