Serie C girona A: termina 2-2 tra Pro Patria e Virtus Verona, pari anche tra Trento e Lumezzane. La classifica aggiornata
Si concludono i match del girone A del campionato di Serie C in programma per le ore 17.30. Non vanno oltre il risultato di 2-2 Pro Patria e Virtus Verona, che devono accontentarsi di un punto a testa. Dopo il momentaneo doppio vantaggio dei padroni di casa con le reti di Desogus e Udoh, i rossoblù riescono a riportare in equilibrio il punteggio grazie alla doppietta di Cernigoi. Termina in parità anche l’incontro tra Trento e Lumezzane: al gol nel primo tempo siglato da Napolitano, risponde nella ripresa Giannotti. La classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Vicenza – 72
Brescia – 56
Lecco – 50
Trento – 48
Renate – 48
Alcione Milano – 46
Cittadella – 46
Inter U23 – 40
Lumezzane – 40
Giana Erminio – 38
Pro Vercelli – 38
Novara – 38
Albinoleffe – 34
Ospitaletto – 33
Arzignano – 31
Pergolettese – 29
Dolomiti Bellunesi – 29
Virtus Verona – 21
Pro Patria – 17
Triestina – 4