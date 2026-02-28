Serie C girona A: termina 2-2 tra Pro Patria e Virtus Verona, pari anche tra Trento e Lumezzane. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Screenshot 2026-02-28 193853

Si concludono i match del girone A del campionato di Serie C in programma per le ore 17.30. Non vanno oltre il risultato di 2-2 Pro Patria e Virtus Verona, che devono accontentarsi di un punto a testa. Dopo il momentaneo doppio vantaggio dei padroni di casa con le reti di Desogus e Udoh, i rossoblù riescono a riportare in equilibrio il punteggio grazie alla doppietta di Cernigoi. Termina in parità anche l’incontro tra Trento e Lumezzane: al gol nel primo tempo siglato da Napolitano, risponde nella ripresa Giannotti. La classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA


Vicenza – 72

Brescia – 56

Lecco – 50

Trento – 48

Renate – 48

Alcione Milano – 46

Cittadella – 46

Inter U23 – 40

Lumezzane – 40

Giana Erminio – 38

Pro Vercelli – 38

Novara – 38

Albinoleffe – 34

Ospitaletto – 33

Arzignano – 31

Pergolettese – 29

Dolomiti Bellunesi – 29

Virtus Verona – 21

Pro Patria – 17

Triestina – 4

