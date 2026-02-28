Serie A: il Napoli batte 2-1 il Verona, la decide Lukaku allo scadere. La classifica aggiornata
Trova in extremis un isperata vittoria il Napoli, nel match contro il Verona valevole per la 27a giornata del campionato di Serie A 2025-26. I partenopei si impongono sul risultati di 2-1, grazie al gol allo scadere di Romelu Lukaku.
Parte subito forte la formazione di Antonio Conte, sbloccando al 2′ il risultato: Politano va via sulla destra e mette un cross teso al centro, Vergara spizza per Hojlund che di testa beffa il portiere avversario, firmando la rete del vantaggio azzurro.
Al 37′ gli ospiti hanno la possibilità di portarsi in situazione di doppio vantaggio, nuovamente con l’attaccante norvegese che aggira Montipò e prova la conclusione nello specchio: Edumundsson gli nega la gioia del gol salvando quasi sulla linea.
Nella ripresa arriva la reazione della formazione veneta, che al 64′ trova la rete del pari: sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, pallone respinto al limite dell’area dove Akpa Akpro, di prima intenzione, scaraventa il pallone in fondo al sacco battendo Meret.
I partenopei provano a riportarsi nuovamente in vantaggio, con una buona combinazione tra Gilmour ed Elmas: ques’ultimo arriva alla conclusione ma Montipò non si fa sorprendere. Allo scadere arriva l’isperato gol del vantaggio della formazione di Antonio Conte, con Lukaku che regala i tre punti agli azzurri.
Con questa vittoria il Napoli sale a quota 53 punti, portandosi a ridosso della seconda posizione. Resta, invece, al penultimo posto il Verona, con appena 16 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 64
Milan – 54
Napoli – 53
Roma – 50
Como – 48
Juventus – 46
Atalanta – 45
Bologna – 36
Sassuolo – 35
Lazio – 34
Parma – 33
Udinese – 32
Cagliari – 30
Genoa – 27
Torino – 27
Fiorentina – 24
Cremonese – 24
Lecce – 24
Verona – 17
Pisa – 15