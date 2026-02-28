Serie B, Sudtirol-Venezia 1-1. Gli Highlights
Arriva un passo falso da parte del Venezia, che non riesce ad andare oltre il risultato di 1-1 nella trasferta di Bolzano contro il Sudtirol.
Dopo un primo tempo terminato sul risultato di 0-0, ad inizio ripresa trovano il gol del vantaggio i padroni di casa, grazie alla rete firmata da Merkaj. Reagiscono i lagunari, che al 54′ riportano in punteggio in parità, con Hainaut che trova la sua terza rete consecutiva.
Nel finale nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol decisivo per portare a casa i tre punti. Pareggio amaro per il Venezia, che viene agganciato in testa alla classifica dal Monza. Di seguito gli highlights del match: