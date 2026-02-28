Serie B: pari senza reti tra Avellino e Juve Stabia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
file2 (15) PALLONE SERIE B

Si conclude la prima frazione di gioco del derby campano tra Avellino e Juve Stabia, valevole per la 27a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26. Vanno al riposo sul risultato di 0-0 le due compagini, dopo un primo tempo con poche emozioni.

Parte meglio la formazione di mister Abate, che al 5′ va subito vicina al gol: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Dalla Mura prova l’incornata vincente, trovando una super risposta da parte di Daffara che manda in calcio d’angolo.


Il match fatica a decollare e nessuna delle due squadre riesce a rendersi particolarmente pericolosa. Al 42′ arriva un importante occasione anche per i biancoverdi, con Insigne che ci prova di sinistro con De Boer che distende in angolo. Prima frazione di gioco che termina dunque con un nulla di fatto.

 

Altre notizie

aquilani catanzaro

Catanzaro-Frosinone 2-2, Aquilani: «Rammarico per le occasioni sprecate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 191135

Serie B: Mantova e Carrarese si fermano sull’1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 185927

Mantova, Kouda e Meroni saltano il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 174917

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone: «I ragazzi meritavano una grande soddisfazione. Pescara combatterà fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
b884ea34-c685-43b8-b924-9dee7249fd75

Pescara-Palermo 2-1, la classifica aggiornata: occasione sprecata per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
la penna

Venezia, pari e brividi a Bolzano. La Penna corretto con il Var

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
edoardo-testoni_coqyp7rlfldv1b973wnv2o3ep (1)

Pescara-Palermo, dove vederla: doppia copertura tv e streaming per la sfida dell’Adriatico. I telecronisti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Palermo Entella 3-0 (23) pierozzi pohjanpalo

Pescara-Palermo, il segno “2” domina. Le quote dei Bookmaker

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-01 195211

Serie A: buona la prima per D’Aversa, il Torino si impone 2-0 sulla Lazio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro-Frosinone 2-2, Aquilani: «Rammarico per le occasioni sprecate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 192921

Serie C girone B: vincono Gubbio e Campobasso, pari tra Arezzo e Ravenna. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 191135

Serie B: Mantova e Carrarese si fermano sull’1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 185927

Mantova, Kouda e Meroni saltano il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026