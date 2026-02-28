Serie B: pari senza reti tra Avellino e Juve Stabia dopo i primi 45
Si conclude la prima frazione di gioco del derby campano tra Avellino e Juve Stabia, valevole per la 27a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26. Vanno al riposo sul risultato di 0-0 le due compagini, dopo un primo tempo con poche emozioni.
Parte meglio la formazione di mister Abate, che al 5′ va subito vicina al gol: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Dalla Mura prova l’incornata vincente, trovando una super risposta da parte di Daffara che manda in calcio d’angolo.
Il match fatica a decollare e nessuna delle due squadre riesce a rendersi particolarmente pericolosa. Al 42′ arriva un importante occasione anche per i biancoverdi, con Insigne che ci prova di sinistro con De Boer che distende in angolo. Prima frazione di gioco che termina dunque con un nulla di fatto.