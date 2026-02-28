Serie B, Empoli-Cesena 1-1: gli highlights del match

Finisce 1-1 la sfida tra Empoli FC e Cesena FC, nel segno dei fratelli Shpendi.

Al 29’ è Cristian Shpendi a portare avanti il Cesena, approfittando di un errore di Andrea Fulignati e finalizzando l’assist di Alberto Cerri. Nella ripresa l’Empoli trova il pari al 71’: corner battuto da Stiven Shpendi e deviazione vincente di Fares Fila.





Nel finale decisivo Jonathan Klinsmann con una grande parata su Rares Ilie. Un punto per parte al termine di una gara equilibrata.