Pescara-Palermo 2-1, rivivi gli highlights del match dell’Adriatico

Marzo 1, 2026
Una partita intensa, ribaltata e ricca di episodi: Pescara-Palermo 2-1 è stata una delle gare più sorprendenti della 27ª giornata di Serie B. All’Adriatico i rosanero erano passati in vantaggio con Pohjanpalo, ma la reazione dei padroni di casa ha cambiato il volto della sfida con le reti di Insigne e Meazzi.

Un testacoda che si è trasformato in una rimonta pesante per il Palermo, con occasioni da entrambe le parti, parate decisive e momenti chiave che hanno indirizzato il risultato finale.


Ora puoi rivivere gli highlights completi del match, con:

il gol del vantaggio rosanero

il pareggio del Pescara nato da un errore in uscita

la rete decisiva che ha ribaltato la gara

le occasioni più importanti del secondo tempo

Guarda le immagini salienti di Pescara-Palermo e rivedi tutte le azioni che hanno deciso una sfida che pesa sulla classifica e sulla corsa promozione.

 

