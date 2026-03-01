Pescara-Palermo 2-1, Joronen: «Dispiaciuti per i nostri tifosi. Il mio errore ha dato fiducia al Pescara»

Amarezza e autocritica nelle parole di Joronen al termine di Pescara-Palermo 2-1. Il portiere rosanero, intervenuto in mixed zone davanti ai giornalisti presenti, ha analizzato la sconfitta dell’Adriatico senza cercare alibi, assumendosi anche le proprie responsabilità.

«Noi dobbiamo rimanere sul pezzo meglio, dico la verità. L’errore tecnico mio purtroppo ha dato un po’ fiducia a voi e secondo me è questa», ha dichiarato l’estremo difensore, riferendosi all’episodio che ha portato al pareggio degli abruzzesi.





Il numero 66 ha poi espresso rammarico per i tifosi rosanero presenti in trasferta: «Siamo molto dispiaciuti purtroppo per i nostri tifosi che hanno viaggiato tutto questo via per arrivare a Pescara. Comunque abbiamo creato abbastanza per portare questi punti a casa».

Joronen ha riconosciuto anche i meriti degli avversari: «Pescara è pieno di ottimi giocatori e hanno fatto una bella gara anche loro».

Sulle difficoltà incontrate nel secondo tempo, il portiere ha preferito rinviare ogni valutazione tecnica: «Dico la verità, dobbiamo guardare i video e fare un’analitica perché quando gioca una partita è difficile dire che è mancato. Siamo stati un po’ aperti perché avete avuto qualche occasione, ma dobbiamo comunque portare i punti a casa».

Infine, una battuta sul ritorno al gol di Insigne proprio contro il Palermo: «Io personalmente non sono molto felice da questo, ma ovviamente voi siete molto felici per lui».

Parole che fotografano la delusione rosanero dopo una sconfitta che pesa nella corsa alle prime posizioni.