Athletic Club Palermo, colpo da grande: 2-1 al Sambiase e vetta nel mirino

L’Athletic Club Palermo espugna il campo del Sambiase e lancia un segnale forte al campionato. I nerorosa di Emanuele Ferraro si impongono 2-1 nella 26ª giornata di Serie D, conquistando tre punti pesantissimi che li proiettano a quota 48, a sole due lunghezze dalla coppia di testa Savoia–Nuova Igea Virtus, con una gara ancora da recuperare.

Gara tattica, poi la svolta dal dischetto





Primo tempo bloccato e dai ritmi bassi, con una lunga fase di studio tra due squadre ben messe in campo. L’Athletic si fa vedere con una girata di Bova che termina a lato, mentre il Sambiase trova la rete al 28’ con Ortolini su assist di Sueva, ma l’arbitro Sciolti annulla per fuorigioco.

La partita si sblocca nel finale di frazione. Bonfiglio entra in area dalla sinistra e viene atterrato da Colombatti: calcio di rigore. Dal dischetto Grillo è glaciale, spiazza Giuliani e firma lo 0-1 al 44’.

Reazione Sambiase, poi il colpo nel recupero

Nella ripresa i calabresi rientrano con maggiore intensità e trovano il pari al 54’: Sueva colpisce il palo, sulla ribattuta è il neo entrato Leveque a depositare in rete per l’1-1.

L’Athletic non si scompone, tiene compatte le linee e concede poco a un Sambiase propositivo ma raramente incisivo dalle parti di Greliak. La gara scivola verso il pari, finché al 90’ arriva l’episodio decisivo: Micoli controlla in area e viene steso. Secondo penalty di giornata.

Sul dischetto si presenta Maurino che non trema e realizza il definitivo 1-2 al 46’ della ripresa, regalando ai nerorosa una vittoria di carattere.

Classifica e prossimo impegno

Con questo successo l’Athletic Club Palermo si conferma pienamente in corsa per il vertice. Giovedì alle 15 appuntamento al “Generale Gaeta” per il recupero contro l’Enna, occasione ghiotta per accorciare ulteriormente sulla vetta.

Prestazione solida e cinica per la squadra di Ferraro, capace di colpire nei momenti chiave e di gestire con maturità una sfida complessa contro un avversario di valore.