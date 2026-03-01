Pescara-Palermo 2-1, la classifica aggiornata: occasione sprecata per i rosanero

Non è ancora terminata la 27ª giornata di Serie B – restano da giocare Mantova-Carrarese – ma il pomeriggio delle 15 ha già ridisegnato gli equilibri in alta classifica. E per il Palermo è una frenata pesante.

All’Adriatico il Pescara supera 2-1 il Palermo, ribaltando il vantaggio iniziale firmato Pohjanpalo con le reti di Insigne e Meazzi. Una sconfitta che pesa soprattutto alla luce del pareggio in rimonta tra Catanzaro e Frosinone: un’occasione importante per accorciare sulla terza posizione che i rosanero non sono riusciti a sfruttare.





La classifica aggiornata (in attesa di Mantova-Carrarese)

Venezia – 57 punti (27)

Monza – 57 (27)

Frosinone – 54 (27)

Palermo – 51 (27)

Catanzaro – 45 (27)

Modena – 43 (27)

Juve Stabia – 39 (27)

Cesena – 38 (27)

Südtirol – 34 (27)

Padova – 33 (27)

Empoli – 31 (27)

Carrarese – 30 (26)

Avellino – 30 (27)

Reggiana – 29 (27)

Sampdoria – 29 (27)

Mantova – 26 (26)

Spezia – 25 (27)

Entella – 25 (27)

Bari – 25 (27)

Pescara – 21 (27)

Il Palermo resta quarto a quota 51, a tre punti dal Frosinone e a sei dalla vetta condivisa da Venezia e Monza. Con Mantova-Carrarese ancora da disputare, la graduatoria potrebbe subire ulteriori variazioni nelle zone medio-basse, ma il dato che pesa è la mancata occasione in chiave promozione diretta.

Il testacoda dell’Adriatico si trasforma così in un passaggio a vuoto che obbliga i rosanero a una reazione immediata.