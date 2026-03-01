Pescara-Palermo 2-1, la classifica aggiornata: occasione sprecata per i rosanero
Non è ancora terminata la 27ª giornata di Serie B – restano da giocare Mantova-Carrarese – ma il pomeriggio delle 15 ha già ridisegnato gli equilibri in alta classifica. E per il Palermo è una frenata pesante.
All’Adriatico il Pescara supera 2-1 il Palermo, ribaltando il vantaggio iniziale firmato Pohjanpalo con le reti di Insigne e Meazzi. Una sconfitta che pesa soprattutto alla luce del pareggio in rimonta tra Catanzaro e Frosinone: un’occasione importante per accorciare sulla terza posizione che i rosanero non sono riusciti a sfruttare.
La classifica aggiornata (in attesa di Mantova-Carrarese)
Venezia – 57 punti (27)
Monza – 57 (27)
Frosinone – 54 (27)
Palermo – 51 (27)
Catanzaro – 45 (27)
Modena – 43 (27)
Juve Stabia – 39 (27)
Cesena – 38 (27)
Südtirol – 34 (27)
Padova – 33 (27)
Empoli – 31 (27)
Carrarese – 30 (26)
Avellino – 30 (27)
Reggiana – 29 (27)
Sampdoria – 29 (27)
Mantova – 26 (26)
Spezia – 25 (27)
Entella – 25 (27)
Bari – 25 (27)
Pescara – 21 (27)
Il Palermo resta quarto a quota 51, a tre punti dal Frosinone e a sei dalla vetta condivisa da Venezia e Monza. Con Mantova-Carrarese ancora da disputare, la graduatoria potrebbe subire ulteriori variazioni nelle zone medio-basse, ma il dato che pesa è la mancata occasione in chiave promozione diretta.
Il testacoda dell’Adriatico si trasforma così in un passaggio a vuoto che obbliga i rosanero a una reazione immediata.