Pescara-Palermo 2-1, la classifica aggiornata: occasione sprecata per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
b884ea34-c685-43b8-b924-9dee7249fd75

Non è ancora terminata la 27ª giornata di Serie B – restano da giocare Mantova-Carrarese – ma il pomeriggio delle 15 ha già ridisegnato gli equilibri in alta classifica. E per il Palermo è una frenata pesante.

All’Adriatico il Pescara supera 2-1 il Palermo, ribaltando il vantaggio iniziale firmato Pohjanpalo con le reti di Insigne e Meazzi. Una sconfitta che pesa soprattutto alla luce del pareggio in rimonta tra Catanzaro e Frosinone: un’occasione importante per accorciare sulla terza posizione che i rosanero non sono riusciti a sfruttare.


La classifica aggiornata (in attesa di Mantova-Carrarese)

Venezia – 57 punti (27)
Monza – 57 (27)
Frosinone – 54 (27)
Palermo – 51 (27)
Catanzaro – 45 (27)
Modena – 43 (27)
Juve Stabia – 39 (27)
Cesena – 38 (27)
Südtirol – 34 (27)
Padova – 33 (27)
Empoli – 31 (27)
Carrarese – 30 (26)
Avellino – 30 (27)
Reggiana – 29 (27)
Sampdoria – 29 (27)
Mantova – 26 (26)
Spezia – 25 (27)
Entella – 25 (27)
Bari – 25 (27)
Pescara – 21 (27)

Il Palermo resta quarto a quota 51, a tre punti dal Frosinone e a sei dalla vetta condivisa da Venezia e Monza. Con Mantova-Carrarese ancora da disputare, la graduatoria potrebbe subire ulteriori variazioni nelle zone medio-basse, ma il dato che pesa è la mancata occasione in chiave promozione diretta.

Il testacoda dell’Adriatico si trasforma così in un passaggio a vuoto che obbliga i rosanero a una reazione immediata.

Altre notizie

Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181822

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 175511

Pescara-Palermo 2-1, Joronen: «Grande occasione mancata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 175457

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Non è stato il solito Palermo. Mercoledì dobbiamo tornare a vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 174917

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone: «I ragazzi meritavano una grande soddisfazione. Pescara combatterà fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
844a311d-238c-4cf0-a5db-bcae25414a89

Pescara-Palermo 2-1, Joronen: «Dispiaciuti per i nostri tifosi. Il mio errore ha dato fiducia al Pescara»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 173234

Pescara-Palermo 2-1, rivivi gli highlights del match dell’Adriatico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
FOTO PALERMO 20 (1) (1)

Pescara-Palermo 2-1: promozione diretta a rischio dopo il ko dell’Adriatico

Rosario Di Stefano Marzo 1, 2026
palermo empoli 3-2 (54) joronen

Pescara-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Gorgone all’Adriatico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181822

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026