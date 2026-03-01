Pescara-Palermo 2-1: le pagelle del match

Il match Pescara-Palermo si conclude con il risultato di 2-1. I rosanero vanno in vantaggio al 47′ con Pohjanpalo, bravo a sfruttare l’assist di Segre. Al 55′ arriva il pareggio dei padroni di casa con Insigne che viene servito da Di Nardo, che sfrutta l’errore in rinvio da parte di Jonsen. Per l’ex Napoli, da poco in forza al Pescara, è il primo gol stagionale. Il gol vittoria è di Mazzei che all 88′ calcia da fuori, la sua conclusione viene deviata e Joronen non può intervenire. Con questa sconfitta il Palermo interrompe la striscia positiva di quattordici match utili e rimane a quota 51, mentre gli abruzzesi vanno a 21. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 5: Un match diverso dai soliti per lui per via dei numerosi interventi e dell’errore sul gol del pareggio del Pescara perché sbaglia il rinvio, troppo corto, permettendo a Di Nardo di servire Insigne. Al 9′ Insinge prova a metterlo in difficoltà con un calcio di punizione, lui risponde respingendo in angolo. Al 26′ non respinge benissimo su Russo, per fortuna c’è Ceccaroni che conquista la sfera. Altro divido nei secondi finali del primo tempo: Insigne scodella un bel pallone per Di Nardo che prova a scavalcarlo ma manda sul fondo. All’88’ Mazzei trova il gol della vittoria ma la conclusione viene deviata e non può fare nulla.





PEDA 5,5: Insigne predilige giocare dal suo lato lui lotta per tenerlo a bada e deve sudare tantissimo per farlo. Nel finale del primo tempo ferma Di Nardo trattenendo la maglia e gli costa il giallo che lo fa rimanere negli spogliatoi.

Dal 46′ BERESZYNSKI 5: Dal suo lato il Pescara spinge tanto e lui soffre. Non riesce a tenere Mazzei che lo salta e poi calcia da fuori trovando il gol vittoria.

MAGNANI 5,5: Ritrova il campo da titolare, questa volta da centrale dei tre. Nel primo tempo una chiusura precisa su Di Nardo al 40′. Nel secondo tempo un rinvio di testa permette al Pescara di partire in contropiede e sfiorare il gol. Un po’ ancora troppo macchinoso e non al meglio della condizione.

dall’80’ VEROLI SV: Devia, quanto basta, il tiro di Mazzei mettendo fuori causa Joronen.

CECCARONI 5,5: Aveva abituato a ben alte prestazioni con un rande spinta sulla fascia sinistra, ma oggi deve badare a non farsi superare e almeno questo lo fa discretamente.

PIEROZZI 5,5: Ha una buona occasione di testa Saio respinge bene. Ci prova con un sinistro che viene respinto. Sul finire del primo tempo rischia con una brutta entrata con il piede a martello su Acampora. Ha le qualità per fare male sulla fascia ma non spinge tanto.

SEGRE 5,5: Tanto movimento in mediana, cerca di fare da filtro, lottando tanto con Insigne e fornire aiuto in fase offensiva. Fa partire l’azione del gol servendo anche l’assist perfetto per Pohjanpalo che sblocca il match ma è la sola cosa positiva della gara.

Dal 74′ GOMES 5,5: Tanta corsa in mediana, ma sembra una giornata non molto positiva per la squadra non riesce a dare la scossa.

RANOCCHIA 5: Non sembra nella giornata migliore, lui non gira e non gira neanche il Palermo, anche per questo la sua gara dura poco più di un’ora.

Dal 62′ BLIN 5,5: Servono geometrie in mediana lui cerca di dare la scossa ma in quella zona del campo i suoi continuano a soffrire.

AUGELLO 5,: Per il Pescara arrivano particolari pericoli dal suo lato. Un suo errore permette al Pescara di ribaltare l’azione e poi ad Insigne di calciare da fuori, mettendo in difficoltà Joronen, per sua fortuna l’ex Napoli era in fuorigioco. Non sale in tempo e tiene in gioco Insigne sull’azione del momentaneo 1-1.

PALUMBO 5: Non riesce a fare la differenza. Un bel contropiede al 7′ quando prova a servire Johnsen ma la sfera viene intercettata dal portiere avversario, poi niente da ricordare.

JOHNSEN 5: Si ritrova la palla sul destro dopo un cross di Augello, la sfera era coperto e non ha avuto modo di calibrare il tiro ma mette ugualmente in difficoltà Saio. Una bella serpentina dentro l’area avversaria, poi non arriva al tiro. Sono le uniche cose di un match non sufficiente. Sembra ancora alle prese con l’ambientamento in squadra.

Dal 62′ LE DOUARON 5: Non crea nessun pericolo per il Pescara.

POHJANPALO 6: Al primo vero pallone giocabile nell’area avversaria trova il gol che sblocca il match. Si fionda sula sfera servita da Segre e raggiunge quota 18.

INZAGHI 5: I padroni di casa hanno necessità di punti, iniziano il match con più grinta. Con il passare dei minuti i suoi reagiscono e nella ripresa entrano in campo con piglio totalmente diverso trovando il gol ma non mettono in ghiaccio il match e subiscono il pareggio dei pescaresi. Il pareggio non fornisce la scossa ai siciliani che vanno in affanno fino ad andare sotto senza riuscire, però, a trovare il pareggio nonostante l’assalto finale. Si interrompe, così, la striscia positiva di quattordici risultati utili consecutivi.