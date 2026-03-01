Pescara-Palermo 2-1: promozione diretta a rischio dopo il ko dell’Adriatico
Allo stadio Adriatico per Pescara-Palermo, gara valida per la 27ª giornata di Serie BKT 2025-2026. I rosanero di Inzaghi cercano continuità per restare agganciati alla zona promozione diretta, mentre il Pescara di Gorgone si gioca punti pesantissimi in chiave salvezza davanti al proprio pubblico.
Il primo tempo è all’insegna dell’equilibrio. I padroni di casa giocano senza paura fin dai primissimi minuti, con un Insigne notevolmente ispirato. Occasioni pericolose da entrambi i lati, ma con la prima frazione che scivola all’intervallo sul punteggio di 0-0. In attesa del secondo tempo.
Nella seconda frazione, si mette subito in discesa la sfida per i rosanero. Pohjanpalo sblocca il match al 46’ portando avanti i suoi. Da quel momento gli ospiti prendono campo, prima dell’errore di Joronen che permette a Insigne di pareggiare la sfida. Il Palermo perde di lucidità e Meazzi, subentrato dalla panchina, realizza la rete che permette ai delfini di agguantare meritatamente i tre punti. La corsa alla promozione diretta per i rosanero si fa, così, decisamente critica.
Segui con noi la diretta live minuto per minuto del match: aggiornamenti, azioni salienti, gol e momenti chiave dall’Adriatico.
SECONDO TEMPO
Fischia tre volte Maresca. Pescara-Palermo termina 2-1, promozione diretta a rischio per gli uomini di Inzaghi.
90+4’- Spinge il Palermo a caccia del pari.
90+2’ – Brugman stende Gomes, ammonito.
Maresca concede 7’ di recupero.
87’ – GOL PESCARA! Meazzi dal limite calcia trovando una deviazione decisiva che spiazza Joronen. Pescara in vantaggio.
79’- Sostituzione rosanero. Veroli prende il posto di Magnani.
78’ – Occasione d’oro sprecata da Pohjanpalo. Palumbo da angolo trova la testa di Ceccaroni, la palla si impenna e viene bloccata da Saio. L’estremo difensore sbatte contro la traversa perdendo la palla, Pohjanpalo da pochi metri devia fuori.
74’ – Sostituzione rosanero. Gomes prende il posto di Segre, fascia di capitano che passa il braccio di Ceccaroni.
72’ – Ancora chiamato in causa Joronen. Palla al centro verso Russo che calcia al volo, l’estremo difensore blocca.
70’ – Ancora protagonisti i padroni di casa. Berardi si appropria di una palla vagante e attacca verso la porta, il suo mancino è bloccato da Joronen.
68’- Sostituzione per il Pescara: fuori Insigne dentro Mazzi.
66’- Momento favorevole per il Pescara. Insigne di prima pesca in area Di Nardo, il suo mancino e rimpallato da Bereszynski.
63’ – Cambia anche Gorgone. Fuori Acampora per Berardi.
62’- Doppio cambio per il Palermo. Fuori Ranocchia e Johnsen, dentro Blin e Le Douaron.
60’ – Altro miracolo di Joronen. Faraoni dai trenta metri sferra un destro violentissimo, il portiere rosanero leva la sfera da sotto la traversa.
58’ – Sfiora il raddoppio il Pescara. Ancora Di Nardo a pescare Russo, l’attaccante solo davanti a Joronen si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore rosanero.
54’ – PAREGGIA IL PESCARA! Rinvio errato di Joronen che regala palla a Di Nardo. Il centravanti trova Insigne libero in area che controlla e spedisce in rete. Gara sull’1-1.
52’ – Altro giallo per gli uomini di Inzaghi. Ranocchia mette giù Acampora, lanciato verso la porta.
50’- Arriva la seconda ammonizione del match! Acampora stende Pierozzi, giallo per lui.
47’- GOL PER IL PALERMO! Segre riceve palla e avanza prendendo campo. Johnsen si propone in verticale, scambiando con il n.8 che crossa al centro: Pohjanpalo è glaciale nel deviare in porta la palla del compagno. Palermo in vantaggio!
46’ – Sostituzione nei rosanero. Dentro Bereszynski per Peda.
Inizia la seconda frazione, Filippo Inzaghi cambia subito.
PRIMO TEMPO
Fischia Maresca, termina il primo tempo.
45+1’ – Occasione per Di Nardo! Insigne, su calcio piazzato, serve con un tocco morbido proprio Di Nardo, il suo pallonetto termina di poco altro sopra la traversa.
Maresca concede 1’ di recupero.
44’ – Arriva il primo giallo del match. Peda stende Di Nardo, ammonito.
36’ – Tentativo di Pierozzi! Dopo un’azione manovrata, Pohjanpalo trova il n.27 libero in area che rientra sul mancino e calcia, trovando l’opposizione del difensore avversario.
33’ – Altra giocata di classe del n.11 dei padroni di casa. Tunnel su Segre e destro a giro, palla alta sopra la traversa.
30’ – Occasione Palermo! Palumbo recupera la sfera vicino alla bandierina su Russo. Serie di finte e poi cross tagliato in area: Perozzi devia pericolosamente, ma Saio è attento. La sfera successivamente piomba sulla testa di Magnani che ripropone proprio su Pierozzi. Il 27, da pochi passi, spara alto.
28’ – Si ripete il Pescara. Questa volta a calciare in porta è Acampora che dai trenta metri sferra un mancino che termina lontano alla sinistra di Joronen.
26’ – Altro tiro in porta del Pescara. Russo, trovato bene da Brugman, controlla e calcia sotto le gambe di Ceccaroni. Joronen non perfetto ma efficace.
24’ – Cerca di creare occasioni rilevanti il Palermo. Ottima trama di gioco partendo dalla sinistra, con Augello che trova Pohjanpalo al limite. Il centravanti riesce a pescare Johnsen in aria che cerca un cross al centro, il Pescara gestisce chiude bene.
17’ – Ci prova il Palermo. Pohjanpalo gestisce una palla complicata e di tacco trova Pierozzi. Il 27 si porta all’esterno e cerca il cross al centro, palla troppo lunga per Johnsen. Saio blocca.
11’ – Miracolo di Saio! Augello controlla un pallone complicato e parte palla al piede. Il suo cross basso piomba sui piedi di Johnsen che devia verso la porta, Saio si distende togliendo la sfera dall’angolo basso alla sua sinistra.
9’ – Prima parata decisiva da parte di Joronen! Da una punizione dal limite, Insigne calcia superando la barriera rosanero. L’estremo difensore toglie la sfera dall’incrocio dei pali.
7’ – Occasione Palermo! Dal calcio d’angolo di Brugman ne parte il primo contropiede del Palermo. Palumbo cerca e trova Pohjanpalo, Saio lo anticipa con la sfera che arriva Segre. Il centrocampista, a porta vuota, non riesce a trovare il gol.
6’ – Primo tiro del match, ci prova Lorenzo Insigne! Il capitano dei delfini calcia dal limite, palla in angolo.
3’ – Molto ispirato Insigne, fin dai primissimi minuti. Il Palermo cerca di prendere le misure nel tentativo di imbastire azioni offensive.
2’ – Subito aggressivo il Pescara. Insigne inventa per Di Nardo, l’azione però termina sul fondo.
1’- Primo possesso in favore dei rosanero.
Fischia Maresca, è iniziata Pescara-Palermo!
TABELLINO
MARCATORI: Pohjanpalo (Pa), Insigne (Pe), Meazzi (Pe).
PESCARA:
Saio; Capellini, Bettella, Faraoni, Cagnano; Brugman, Acampora, Valzania; Insigne (C); Di Nardo, Russo.
A disposizione: Profeta, Brondbo, Letizia, Brandes, Meazzi, Altare, Fanne, Olzer, Berardi, Corbo.
Allenatore: Gorgone.
PALERMO:
Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre (C), Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Modesto, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Corona, Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Designazione arbitrale
Arbitro: Fabio Maresca (Napoli).
Primo assistente: Miniutti.
Secondo assistente: Pressato.
Quarto ufficiale: Tropiano.
VAR: Volpi.
AVAR: Dionisi.