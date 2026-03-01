Pescara-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Gorgone all’Adriatico
Sono ufficiali le formazioni di Pescara-Palermo, gara valida per la 27ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 15.00 allo stadio Adriatico.
Nessuna sorpresa sostanziale nelle scelte di Inzaghi, che conferma l’ossatura delle ultime uscite. Assente Mattia Bani, non disponibile a causa di una sindrome influenzale. Al centro della difesa spazio a Magnani con Peda e Ceccaroni davanti a Joronen.
Il Pescara di Gorgone si affida invece al capitano Insigne e alla coppia offensiva Di Nardo-Russo per provare a mettere in difficoltà la retroguardia rosanero.
Le formazioni ufficiali
PESCARA:
Saio; Capellini, Bettella, Faraoni, Cagnano; Brugman, Acampora, Valzania; Insigne (C); Di Nardo, Russo.
A disposizione: Profeta, Brondbo, Letizia, Brandes, Meazzi, Altare, Fanne, Olzer, Berardi, Corbo.
Allenatore: Gorgone.
PALERMO:
Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre (C), Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Modesto, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Corona, Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Designazione arbitrale
Arbitro: Fabio Maresca (Napoli).
Primo assistente: Miniutti.
Secondo assistente: Pressato.
Quarto ufficiale: Tropiano.
VAR: Volpi.
AVAR: Dionisi.
Tutto pronto all’Adriatico per un testacoda che può pesare sia nella corsa promozione dei rosanero sia nella lotta salvezza del Pescara.