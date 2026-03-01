Venezia, pari e brividi a Bolzano. La Penna corretto con il Var

Un punto che vale il primato, ma senza squilli. Il Venezia impatta 1-1 al Druso contro il Südtirol e resta in vetta, ora in coabitazione con il Monza. Come evidenzia Il Gazzettino di Venezia, la squadra di Stroppa evita il ko ma non convince sul piano dell’intensità, prima ancora che delle idee.

La prestazione è apparsa sottotono, imbrigliata dalla solita organizzazione di Castori. Poco ritmo, poche soluzioni pulite, gamba corta e manovra prevedibile. A salvare i lagunari ci hanno pensato il quinto centro stagionale di Hainaut e soprattutto il riflesso prodigioso di Stankovic nel recupero, decisivo per blindare il pareggio.





Ma al centro dell’analisi de Il Gazzettino di Venezia c’è soprattutto la direzione arbitrale di La Penna e il supporto del Var.

La moviola: decisioni corrette nei gol annullati

Nel primo tempo due reti cancellate, entrambe giustamente. Al 3’ Yeboah trova il tap-in su respinta di Cragno, ma l’azione nasce da una posizione di fuorigioco di Leuberbach sul lancio di Kike Perez: offside immediatamente segnalato dall’assistente. Decisione corretta.

Al 44’ è il Südtirol a esultare con Tronchin, ma anche in questo caso il Var conferma l’irregolarità: El Kaouakibi, che intercetta un tiro precedente, parte in posizione di fuorigioco prima di servire l’assist. Rete annullata senza esitazioni.

Giusto anche non concedere rigore al 13’ per il contatto Sverko-Pecorino: il difensore veneziano in scivolata tocca prima il pallone, allontanandolo verso il fondo. E al 35’ non punibile il tocco di mano di Hainaut, in caduta e con il pallone che rimbalza sulla gamba dell’avversario.

L’episodio dubbio e il miracolo finale

Qualche perplessità resta sull’ammonizione a Kike Perez al 17’ della ripresa: lo spagnolo anticipa nettamente Zedadka sul pallone, con il contatto che appare come una normale dinamica di gioco. Giallo severo.

Nel recupero, al 94’, il Var è decisivo per stabilire se il colpo di testa ravvicinato di Merkaj abbia oltrepassato la linea. Le immagini chiariscono: Stankovic arpiona il pallone in volo prima che entri. Nessun gol, decisione corretta.

Prestazione da rivedere

Al di là degli episodi, il Venezia visto a Bolzano è sembrato in riserva. Troppo poco aggressivo per scardinare un Südtirol ordinato e combattivo. Il pareggio conserva la vetta, ma la bagarre per la Serie A è apertissima: Monza appaiato, Frosinone in agguato, Palermo pronto ad accorciare.

Il Venezia resta sul pezzo, ma servirà un cambio di marcia. A partire dalla gamba.