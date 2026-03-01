Palermo, Osti: «Restrizioni tifosi? Problema nazionale. Felice di essere qui»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Intervenuto a Serie B al 90°, trasmissione in onda su Rai Sport, il direttore sportivo del Palermo Carlo Osti ha affrontato anche il tema delle restrizioni che impediranno a una parte dei tifosi rosanero di assistere dal vivo alla sfida.

Il dirigente ha espresso una posizione netta: «Il club è fortemente penalizzato da questi provvedimenti. È un problema nazionale e servono soluzioni che possano portare rispetto e sicurezza a tutti quanti».


Un passaggio che sottolinea il disagio per limitazioni che, secondo la società, incidono direttamente sul sostegno alla squadra, specie in un momento delicato della stagione.

Palermo, Osti promuove Inzaghi: «Lavoro eccezionale. A Pescara servirà una grande partita»

Sempre nel corso dell’intervento a Serie B al 90° su Rai Sport, Osti ha parlato anche della sua esperienza nel capoluogo siciliano: «Sono felice di essere a Palermo, per me è un’esperienza stimolante sotto l’aspetto professionale. Continui confronti con la casa madre per poterci migliorare continuamente. Il lavoro è tanto, sarà molto importante questo finale di campionato».

Parole che confermano l’entusiasmo del dirigente e la consapevolezza che il rush conclusivo della stagione sarà decisivo per gli obiettivi rosanero.

