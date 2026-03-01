Palermo, Osti promuove Inzaghi: «Lavoro eccezionale. A Pescara servirà una grande partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
palermo manchester city (28) osti

Il direttore sportivo del Palermo Carlo Osti è intervenuto a Serie B al 90°, trasmissione in onda su Rai Sport, analizzando il momento dei rosanero e la sfida contro il Pescara.

Il dirigente ha voluto innanzitutto sottolineare il lavoro del tecnico e del gruppo: «Inzaghi e il suo staff hanno fatto un lavoro eccezionale».


Poi uno sguardo al campionato, definito apertissimo: «Tutte le squadre stanno viaggiando con numeri impressionanti e sarà fino alla fine un campionato avvincente».

Osti ha evidenziato anche gli aspetti su cui crescere: «Dobbiamo migliorare in qualcosa come tutte, in certi momenti dobbiamo essere più bravi a gestire la partita. La squadra negli ultimi tempi ha acquisito maggiore consapevolezza nei propri mezzi».

Infine il focus sulla trasferta dell’Adriatico contro il Pescara: «Gara difficilissima, testacoda dove tutto può succedere. Il Pescara ha fatto ottime partite nelle ultime due gare, si gioca tanto davanti al suo pubblico. Siamo in un ottimo periodo ma sappiamo che ogni partita è difficilissima. Siamo consapevoli della nostra forza e se vogliamo pensare in grande dobbiamo fare una grande partita a Pescara».

Parole che confermano fiducia e prudenza, in un momento chiave della stagione rosanero.

