Pescara-Palermo, dove vederla: doppia copertura tv e streaming per la sfida dell’Adriatico. I telecronisti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
edoardo-testoni_coqyp7rlfldv1b973wnv2o3ep (1)

Tutto pronto per Pescara-Palermo, 27ª giornata di Serie B, in programma alle ore 15:00 allo stadio Adriatico. La gara sarà trasmessa in diretta su più piattaforme, con una copertura televisiva ampia e doppia telecronaca per i tifosi rosanero.

Su DAZN, la telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, che racconterà il match in uno slot condiviso con le altre gare del pomeriggio.


Su Prime Video e OneFootball, invece, la voce sarà quella di Ivan Fusto, chiamato a descrivere un incrocio che, almeno sulla carta, vede il Palermo favorito contro il Pescara fanalino di coda.

Numeri che rafforzano il pronostico: 51 punti contro 18 in classifica, sei vittorie rosanero nelle ultime nove sfide contro gli abruzzesi (2 pareggi, 1 sconfitta) e una striscia aperta di 14 risultati utili consecutivi (9 vittorie, 5 pareggi). L’ultimo filotto migliore risale alla stagione 2013/2014, chiusa con la promozione in Serie A.

Occhi puntati anche su Pierozzi, classe 2001, già cinque gol in campionato e avversario “preferito” del Pescara: contro gli abruzzesi ha preso parte a tre reti (2 gol e 1 assist), record personale contro una singola squadra in Serie B.

Stati d’animo opposti all’Adriatico: il Pescara cerca punti per alimentare le speranze salvezza, il Palermo vuole restare agganciato alla zona promozione diretta. Il campo dirà se i rosanero confermeranno il trend positivo anche davanti alle telecamere.

