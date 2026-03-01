Pescara-Palermo, il segno “2” domina. Le quote dei Bookmaker
A poche ore dal calcio d’inizio di Pescara-Palermo (ore 15, stadio Adriatico), il mercato delle scommesse conferma il favore dei pronostici per la squadra di Inzaghi, ma con margini che raccontano una gara tutt’altro che scontata.
Il segno “2” (vittoria Palermo) oscilla tra 1.70 e 1.77:
1.70 per Snai, Lottomatica e Betfair
1.72 AdmiralBet
1.73 bet365 e Betfair Exchange
1.74 NetBet
1.75 888sport
1.77 LeoVegas
Numeri che certificano la fiducia dei bookmaker nei rosanero, reduci da una striscia positiva e considerati superiori per qualità e continuità.
Più alta, naturalmente, la quota per il segno “1” (vittoria Pescara), che varia tra 4.00 e 5.01:
4.00 LeoVegas e 888sport
4.45 AdmiralBet
4.50 bet365, NetBet e Betfair
4.75 Snai
4.85 Lottomatica
5.01 Betfair Exchange
Il dato più interessante arriva proprio dall’Exchange, dove il successo abruzzese supera quota cinque, segnale di una percezione netta di inferiorità tecnica ma anche di una possibile occasione per chi crede nel colpo a sorpresa.
Equilibrata, ma meno probabile rispetto al “2”, la quota del pareggio, compresa tra 3.60 e 3.90:
3.60 888sport
3.65 LeoVegas
3.75 Lottomatica e Betfair
3.80 AdmiralBet e NetBet
3.85 Snai
3.87 Betfair Exchange
3.90 bet365
Il mercato racconta quindi un Palermo favorito ma non schiacciante, con una quota sotto il 2.00 che indica fiducia ma non dominio assoluto. Il Pescara resta outsider, ma con valori interessanti per chi punta sull’impresa interna. Il pareggio si colloca nel mezzo, opzione credibile in una gara che potrebbe restare in equilibrio a lungo.
A poche ore dal fischio d’inizio, il trend resta stabile: nessun ribaltone nelle percentuali, ma il peso del pronostico pende chiaramente verso i rosanero.