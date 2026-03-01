Tuttosport: “Palermo, occasione Adriatico: terza vittoria nel mirino per restare in scia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Palermo Carrarese primo tempo (3) (1) inzaghi

Un’altra chance pesante per accorciare su chi sta davanti e restare agganciato alla promozione diretta. Nell’analisi di Luigi Butera su Tuttosport, la trasferta di Pescara rappresenta uno snodo cruciale per il Palermo, chiamato a conquistare la terza vittoria consecutiva e il 15° risultato utile di fila.

Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, i rosanero inseguono non solo punti ma anche un segnale simbolico: nelle stagioni 2003/04 e 2013/14, un successo a Pescara fece da preludio allo sbarco in Serie A. Una cabala che alimenta fiducia e ambizione in un gruppo che ha cambiato marcia nel girone di ritorno.


«Per noi è un altro esame importante, ma siamo pronti – osserva Inzaghi –. Servirà una grande prestazione e il miglior Palermo. La classifica non conta, da Avellino è ripartito un altro Pescara, ma il destino è nelle nostre mani». Parole riportate da Luigi Butera su Tuttosport che confermano l’approccio del tecnico: rispetto per l’avversario, ma piena consapevolezza dei propri mezzi.

Secondo Luigi Butera su Tuttosport, il match dell’Adriatico inaugura anche un mini tour de force: tre gare in sette giorni che potrebbero indirizzare la corsa promozione. Un ciclo sulla carta favorevole, ma da affrontare con la massima concentrazione.

Inzaghi guarda alla profondità della rosa come arma decisiva. «Sono contento che ci siano queste tre gare di fila – continua il tecnico – perché potrò dare spazio a tutti. Farò delle rotazioni, anche se in questo momento guardo solo al Pescara». Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, la gestione delle energie sarà fondamentale in un momento in cui ogni punto pesa in ottica vertice.

Il Venezia non è più solo in testa, la lotta è serrata e il Palermo vuole restare attaccato al treno giusto. L’Adriatico può diventare un’altra tappa chiave di una rincorsa che adesso non ammette frenate.

