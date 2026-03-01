Gazzetta dello Sport: “Var, tempo effettivo e rivoluzione rimesse: Collina cambia il calcio”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 081154

Pierluigi Collina apre a una nuova stagione di cambiamenti. Nell’intervista concessa a Fabio Licari per la Gazzetta dello Sport, il presidente della Commissione arbitri Fifa analizza le novità regolamentari che puntano a rendere il gioco più fluido e trasparente.

Come riporta Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, il tema centrale è la lotta alle perdite di tempo. «L’obiettivo è eliminare, o limitare al massimo, le perdite di tempo che riducono la spettacolarità della partita». Dopo l’introduzione della “8 seconds rule” per i portieri – definita un successo – si guarda ora a rimesse laterali e calci di rinvio. Collina, nell’intervista raccolta da Fabio Licari per la Gazzetta dello Sport, chiarisce che non esisterà un tempo massimo fisso: sarà l’arbitro a valutare quando un ritardo è strumentale, facendo partire un countdown di cinque secondi.


Altro fronte caldo è quello delle sostituzioni lente. Come sottolinea Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, il deterrente temporale potrebbe risultare più efficace dell’ammonizione, spesso considerata un “affare” tattico. I test nella MLS hanno dato riscontri positivi, così come quelli sugli infortuni tattici: obbligare un giocatore a restare fuori un minuto dopo l’intervento sanitario ha ridotto drasticamente le interruzioni, come dimostrato alla Arab Cup 2025.

Capitolo Var. Nell’analisi proposta da Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, Collina affronta il tema del secondo giallo: «Un’espulsione ingiusta può avere un impatto sul risultato». Dopo anni di discussioni, l’apertura è concreta. Così come per il controllo sugli angoli assegnati erroneamente: meglio correggere prima della battuta, evitando che da un errore nasca un gol irregolare.

Nell’intervista rilasciata a Fabio Licari per la Gazzetta dello Sport, Collina parla anche di possibili evoluzioni del protocollo, a dieci anni dalla nascita del Var. Il Football Video Support – una versione adattata per campionati con meno telecamere – sta funzionando bene e sarà oggetto di valutazioni future. Sul “Var a chiamata” non c’è chiusura, ma prudenza: «Vedremo…».

Tra i temi affrontati da Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport anche il divieto di coprirsi la bocca durante alterchi – gesto ritenuto poco trasparente – e la linea dura contro l’abbandono del campo per protesta. Diverso il discorso per il razzismo: «Esiste una procedura codificata e nessun giocatore oggetto di razzismo verrà mai punito».

Infine il fuorigioco. Si prosegue con le sperimentazioni, compreso il “day-light”, ovvero la luce tra attaccante e difensore, che sarà testato nel massimo campionato canadese. Una possibile rivoluzione che potrebbe cambiare la lettura delle azioni offensive.

Il calcio accelera verso una nuova fase regolamentare. E come emerge dall’intervista di Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, la direzione è chiara: meno furbizie, più gioco effettivo, decisioni più giuste.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-28 082756

Gazzetta dello Sport: “Dal Mondiale si cambia. Calcio e Var, le nuove regole”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Screenshot 2026-02-28 081531

Gazzetta dello Sport: “Dazn si prende il Mondiale 2026: 104 partite in esclusiva”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Lele Adani (RaiPlay) Ilovepalermocalcio

Gazzetta dello Sport: “Mondiale 2026, Rai in chiaro e Dazn verso il pacchetto completo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 27, 2026
Screenshot 2026-02-12 153400

Pinilla, l’ex Palermo annuncia: «Mi hanno diagnosticato un tumore della pelle»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file1 - 2026-02-05T191224.193

Palermo, ricordi Quaison? Il trequartista svedese riparte dalla seconda divisione araba

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Gianni-Infantino-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Russia nel calcio internazionale, scontro Infantino-Ucraina: «La guerra non è politica»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
382e64f0-05b6-4cdc-82e0-40eefa42ca08

Sannino si racconta: «Ho avuto la fortuna di allenare Dybala, il più forte di tutti. Zamparini…»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-21 075732

Gazzetta dello Sport: “Il calcio cambia. Le nuove regole”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026
vazquez

L’ex rosa Vazquez verso il ritorno al Belgrano

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026
Balotelli

Balotelli riparte da Dubai: firma con l’Al-Ittifaq FC

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026
Screenshot 2025-12-26 140151

City Football Group lascia il Mumbai FC: cedute le quote dopo sei anni

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 26, 2025
file2 - 2025-12-24T142150.056

Lutto nel calcio: Sebastian Hartner vittima di un incidente in seggiovia

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 24, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181822

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026