Gazzetta dello Sport: “Palermo all’Adriatico con il 3-4-2-1, Pescara a trazione offensiva” Le probabili formazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (115) ranocchia

La Gazzetta dello Sport presenta le probabili formazioni di Pescara-Palermo, in programma oggi alle ore 15 allo stadio Adriatico, con Maresca della sezione di Napoli designato per dirigere l’incontro. Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi conferma il 3-4-2-1, mentre Gorgone opta per un 4-3-3 con Insigne nel tridente.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Pescara dovrebbe schierarsi con Saio tra i pali; linea difensiva composta da Faraoni, Capellini, Bettella e Cagnano. A centrocampo Valzania e Acampora ai lati di Brugman, mentre in avanti Meazzi e Insigne agiranno ai lati di Di Nardo.


La Gazzetta dello Sport evidenzia come la scelta di Insigne nel tridente rappresenti una soluzione offensiva per provare a scardinare la retroguardia rosanero, con Meazzi chiamato a garantire corsa e inserimenti.

Sul fronte Palermo, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, davanti a Joronen agiranno Ceccaroni, Magnani e Bereszynski. Sulle corsie esterne spazio ad Augello e Pierozzi, con Ranocchia e Segre in mediana. Alle spalle di Pohjanpalo toccherà a Johnsen e Palumbo supportare il bomber finlandese.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come il sistema di Inzaghi punti sull’equilibrio tra solidità difensiva e qualità tra le linee, con Johnsen incaricato di dare imprevedibilità e Palumbo di rifinire.

Di seguito le probabili formazioni complete.

PESCARA (4-3-3)
Saio; Faraoni, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Acampora; Meazzi, Di Nardo, Insigne.
All.: Gorgone.
Panchina: Profeta, Altare, Letizia, Corbo, Lamine Fanne, Olzer, Brandes, Berardi, Russo.
Squalificato: Gravillon.
Indisponibili: Merola, Pellacani, Tsadjout, Graziani, Desplanches, Oliveri, Caligara.

PALERMO (3-4-2-1)
Joronen; Ceccaroni, Magnani, Bereszynski; Augello, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Johnsen, Palumbo; Pohjanpalo.
All.: Inzaghi.
Panchina: Gomis, Veroli, Bani, Peda, Modesto, Vasic, Gomes, Giovane, Blin, Gyasi, Le Douaron, Corona.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Bereszynski, Pierozzi.

Una sfida che, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, può pesare sia nella corsa promozione dei rosanero sia nella rincorsa salvezza degli abruzzesi.

Altre notizie

Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181822

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 175511

Pescara-Palermo 2-1, Joronen: «Grande occasione mancata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 175457

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Non è stato il solito Palermo. Mercoledì dobbiamo tornare a vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 174917

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone: «I ragazzi meritavano una grande soddisfazione. Pescara combatterà fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
844a311d-238c-4cf0-a5db-bcae25414a89

Pescara-Palermo 2-1, Joronen: «Dispiaciuti per i nostri tifosi. Il mio errore ha dato fiducia al Pescara»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 173234

Pescara-Palermo 2-1, rivivi gli highlights del match dell’Adriatico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
b884ea34-c685-43b8-b924-9dee7249fd75

Pescara-Palermo 2-1, la classifica aggiornata: occasione sprecata per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
82e08317-f0c1-4a5d-b89f-275581eee9ac

Pescara-Palermo 2-1: le pagelle del match

Manfredi Esposito Marzo 1, 2026
FOTO PALERMO 20 (1) (1)

Pescara-Palermo 2-1: promozione diretta a rischio dopo il ko dell’Adriatico

Rosario Di Stefano Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181822

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026