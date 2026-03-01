Gazzetta dello Sport: “Palermo all’Adriatico con il 3-4-2-1, Pescara a trazione offensiva” Le probabili formazioni

La Gazzetta dello Sport presenta le probabili formazioni di Pescara-Palermo, in programma oggi alle ore 15 allo stadio Adriatico, con Maresca della sezione di Napoli designato per dirigere l’incontro. Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi conferma il 3-4-2-1, mentre Gorgone opta per un 4-3-3 con Insigne nel tridente.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Pescara dovrebbe schierarsi con Saio tra i pali; linea difensiva composta da Faraoni, Capellini, Bettella e Cagnano. A centrocampo Valzania e Acampora ai lati di Brugman, mentre in avanti Meazzi e Insigne agiranno ai lati di Di Nardo.





La Gazzetta dello Sport evidenzia come la scelta di Insigne nel tridente rappresenti una soluzione offensiva per provare a scardinare la retroguardia rosanero, con Meazzi chiamato a garantire corsa e inserimenti.

Sul fronte Palermo, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, davanti a Joronen agiranno Ceccaroni, Magnani e Bereszynski. Sulle corsie esterne spazio ad Augello e Pierozzi, con Ranocchia e Segre in mediana. Alle spalle di Pohjanpalo toccherà a Johnsen e Palumbo supportare il bomber finlandese.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come il sistema di Inzaghi punti sull’equilibrio tra solidità difensiva e qualità tra le linee, con Johnsen incaricato di dare imprevedibilità e Palumbo di rifinire.

Di seguito le probabili formazioni complete.

PESCARA (4-3-3)

Saio; Faraoni, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Acampora; Meazzi, Di Nardo, Insigne.

All.: Gorgone.

Panchina: Profeta, Altare, Letizia, Corbo, Lamine Fanne, Olzer, Brandes, Berardi, Russo.

Squalificato: Gravillon.

Indisponibili: Merola, Pellacani, Tsadjout, Graziani, Desplanches, Oliveri, Caligara.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Ceccaroni, Magnani, Bereszynski; Augello, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Johnsen, Palumbo; Pohjanpalo.

All.: Inzaghi.

Panchina: Gomis, Veroli, Bani, Peda, Modesto, Vasic, Gomes, Giovane, Blin, Gyasi, Le Douaron, Corona.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Bereszynski, Pierozzi.

Una sfida che, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, può pesare sia nella corsa promozione dei rosanero sia nella rincorsa salvezza degli abruzzesi.