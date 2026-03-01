Il Messaggero Abruzzo: “Pescara in emergenza contro il Palermo: Gorgone si affida a Insigne”

Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 075443

Piove sul bagnato in casa Pescara. Nella sfida dell’Adriatico contro il Palermo (ore 15), Gorgone deve fare i conti con un’infermeria affollata. Nell’analisi di Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, la vigilia biancazzurra è segnata dai problemi muscolari di Lamine Fanne e Olzer, entrambi convocati ma non al meglio.

Come sottolinea Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, Lamine Fanne difficilmente verrà impiegato, mentre per Olzer la decisione sarà presa soltanto all’ultimo. «Dobbiamo valutarli — ha spiegato Gorgone — in più bisogna verificare le condizioni di Letizia». Un rebus che costringe il tecnico a ridisegnare l’assetto.


Secondo Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, a centrocampo Acampora è pronto a prendere il posto di Lamine Fanne accanto a Brugman e Valzania. In caso di forfait di Olzer, spazio a Russo in tandem con Di Nardo e passaggio dal 4-3-2-1 al 4-3-1-2, con Insigne trequartista alle spalle delle due punte.

In difesa, davanti a Saio, agiranno Capellini e Bettella al centro, con Cagnano a sinistra e Faraoni a destra. I riflettori sono puntati proprio su Insigne, pronto al debutto da titolare. «L’ho visto bene negli ultimi allenamenti, può darci un contributo enorme. Se giocherà dall’inizio resterà in campo finché avrà energia. Abbiamo bisogno della sua personalità», ha dichiarato Gorgone, parole riportate da Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo.

L’avversario è di quelli che non concedono margini di errore. «Sapevamo di avere un trittico infernale contro squadre costruite per vincere. Da Venezia siamo usciti con un risultato negativo ma con una buona prestazione».

Il tecnico biancazzurro è consapevole delle criticità difensive: «Dobbiamo difendere meglio, i gol subiti lo dimostrano. Ma in questa situazione dobbiamo provare a vincere, non a pareggiare, e con questo atteggiamento qualcosa concedi. Il Palermo è forte in tutti i reparti, ha qualità e un allenatore vincente. Difende bene, è pericoloso davanti e sfrutta le palle inattive». Parole che, come evidenzia Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, raccontano rispetto ma non rassegnazione.

Non manca il sostegno del pubblico. «Il loro atteggiamento è determinante. Il nostro pubblico è splendido, maturo, ci trasmette stimoli positivi. Dobbiamo dare il massimo per ringraziarlo». Un segnale importante per una squadra ultima ma ancora viva.

Chiusura su Meazzi e Berardi. «Forse ho penalizzato Meazzi, ma spesso rende meglio entrando dalla panchina. È un ragazzo d’oro», ha ammesso Gorgone. E su Berardi: «Ha talento e forza, può ricoprire tanti ruoli, troverà spazio». Assenti lo squalificato Gravillon e gli infortunati Desplanches, Pellacani, Oliveri, Graziani, Tsadjout, Caligara e Merola.

Una sfida complicata, ma come rimarca Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, il Pescara non vuole arrendersi: la salvezza passa anche dalla capacità di crederci fino in fondo.

Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026

Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026