Giornale di Sicilia: “Palermo all’Adriatico con il 3-4-2-1: Johnsen dal 1’, Magnani guida la difesa” Le probabili formazioni

Il Giornale di Sicilia presenta le probabili formazioni della sfida tra Pescara e Palermo (ore 15, stadio Adriatico, arbitra Maresca di Napoli), crocevia importante nella corsa promozione. Secondo il Giornale di Sicilia, Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con Johnsen a supporto di Pohjanpalo e Magnani al centro della retroguardia.

Come riporta il Giornale di Sicilia, davanti a Joronen agiranno Peda, Magnani e Ceccaroni, con Pierozzi e Augello sugli esterni a tutta fascia. In mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti Palumbo sarà affiancato da Johnsen, preferito a Le Douaron. Terminale offensivo Pohjanpalo.





Il Giornale di Sicilia sottolinea come la scelta di Johnsen garantisca maggiore dinamismo tra le linee, mentre Magnani offre solidità ed esperienza in un reparto chiamato a gestire un avversario affamato di punti.

Sul fronte Pescara, il Giornale di Sicilia disegna un 4-3-2-1 con Saio tra i pali, difesa composta da Faraoni, Capellini, Bettella e Cagnano. In mediana Brugman sarà affiancato da Valzania e Acampora, con Insigne e Meazzi a supporto di Di Nardo.

Di seguito le probabili formazioni complete, come pubblicate dal Giornale di Sicilia.

PESCARA (4-3-2-1)

Saio; Faraoni, Capellini, Bettella, Cagnano; Brugman, Valzania, Acampora; Insigne, Meazzi; Di Nardo.

All.: Gorgone.

Panchina: Profeta, Brondbo, Corbo, Altare, Letizia, Lamine Fanne, Berardi, Olzer, Russo.

Squalificato: Gravillon.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

All.: Inzaghi.

Panchina: Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Bani, Veroli, Gyasi, Modesto, Blin, Gomes, Vasic, Giovane, Le Douaron, Corona.

Squalificati: nessuno.

Una sfida che, come evidenzia il Giornale di Sicilia, può pesare in modo significativo sia nella corsa promozione dei rosanero sia nella rincorsa salvezza degli abruzzesi.