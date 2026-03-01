Giornale di Sicilia: “Palermo, che occasione. A Pescara per restare in volo”

Il Palermo intravede un’opportunità concreta per restare agganciato al vertice. Nell’analisi di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la trasferta di Pescara assume i contorni di una tappa chiave nella rincorsa alla promozione diretta. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero vanno a caccia della terza vittoria consecutiva e del 15° risultato utile di fila, numeri che certificano una crescita costante nel girone di ritorno.

All’Adriatico non sarà una passeggiata, nonostante la classifica. Il Pescara, ultimo ma vivo, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, ricordando la prova degli abruzzesi contro il Venezia al “Penzo”. Un segnale chiaro: guai a sottovalutare l’impegno.





Il Palermo arriva con il vento in poppa, forte di 14 risultati utili consecutivi che hanno restituito fiducia e consapevolezza. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la squadra di Inzaghi è chiamata a proseguire la striscia anche alla luce del mezzo passo falso del Venezia a Bolzano contro il Südtirol. Il pareggio dei lagunari, unito alla vittoria del Monza sull’Entella, tiene la vetta a distanza ravvicinata: vincere a Pescara significherebbe portarsi a sole tre lunghezze dalla coppia di testa.

La classifica impone continuità e mentalità. Inzaghi lo sa bene e, come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, ha già vissuto un precedente amaro all’Adriatico ai tempi del Benevento dei record, sconfitto 4-0 in una delle rarissime cadute di quella stagione. Un ricordo che alimenta prudenza e concentrazione.

Sul piano tecnico, il Palermo dovrebbe confermare in larga parte l’assetto che ha battuto il Südtirol. Restano aperti due ballottaggi: sulla trequarti tra Le Douaron e Johnsen e al centro della difesa tra Magnani e Bani. Inzaghi potrebbe decidere anche all’ultimo, ma come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Magnani e Johnsen sembrano leggermente in vantaggio.

Davanti a Joronen agiranno Peda e Ceccaroni come braccetti, con Pierozzi e Augello sulle corsie e la coppia Ranocchia-Segre in mezzo a garantire qualità e quantità. Alle spalle di Pohjanpalo spazio a Palumbo, con uno tra Johnsen e Le Douaron a completare il reparto offensivo.

Capitolo Bani: il capitano, uscito anzitempo contro il Südtirol per un fastidio muscolare, ha lavorato con la squadra e lo staff medico per recuperare. La sua eventuale assenza non preoccupa eccessivamente, vista la solidità del reparto e le alternative a disposizione.

La rincorsa alla Serie A passa anche da qui. Come ribadisce Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo non può permettersi distrazioni in un campionato dove ogni punto pesa e dove la promozione diretta è ancora un obiettivo concreto. All’Adriatico serve maturità, fame e la capacità di trasformare l’attuale slancio in normalità consolidata.