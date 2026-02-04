Perugia, Verre riparte dal Grifo: «Qui sono cresciuto, voglio salvare questa squadra»

Tutti uniti per la salvezza. Archiviata la sessione invernale di calciomercato, il Perugia si affida ora esclusivamente al campo per uscire da una stagione complicata, fatta di alti e bassi e di una classifica che non concede più alibi. Tra le ultime operazioni messe a segno dal club umbro spicca soprattutto il ritorno di Valerio Verre, ex centrocampista del Palermo, rimasto svincolato dopo la chiusura del suo rapporto con la società rosanero e pronto a rimettersi in gioco proprio da dove era iniziata la sua ascesa.

Un ritorno dal forte valore simbolico e tecnico. Verre, infatti, ha mosso i primi passi importanti della sua carriera proprio a Perugia e oggi torna con una missione chiara: contribuire alla salvezza del Grifo. «Non potevo dire no al Perugia – ha spiegato il centrocampista – la classifica e la categoria non contano. Questa piazza mi ha lanciato e sono felice di poter dare una mano per raggiungere l’obiettivo».

Il club crede molto nella sua esperienza e nella sua qualità, nonostante l’interrogativo legato alla condizione fisica. Dopo l’addio al Palermo, Verre ha continuato ad allenarsi individualmente, seguito da preparatore e fisioterapista. «Mi sono allenato da solo a Palermo – ha raccontato – certo, mi mancano il lavoro con la squadra e le partitelle, ma sono sicuro che la condizione crescerà allenamento dopo allenamento».

A introdurre i nuovi acquisti è stato Riccardo Gaucci, che ha sottolineato l’importanza del mercato appena concluso: «Ragazzi, salviamo questo Perugia. Ora dobbiamo essere tutti uniti, è l’unica cosa che conta». Un messaggio chiaro, che riassume lo spirito con cui il Grifo si prepara alla volata finale della stagione.

Sul piano tattico, Verre rappresenta una risorsa preziosa per il tecnico Tedesco. «Il ruolo? Credo che l’ideale per me sia il trequartista – ha spiegato l’ex rosanero – ma siamo tutti a disposizione dell’allenatore». Accanto a lui, il Perugia potrà contare anche su Ladinetti, chiamato a dare ordine al centrocampo, e sul giovane Polizzi, talento da rilanciare dopo l’esperienza a Pontedera.

Dopo Palermo, dunque, Valerio Verre riparte da Perugia, con l’obiettivo di rimettersi al centro del progetto e trascinare il Grifo verso una salvezza che vale quanto una promozione.