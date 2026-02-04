Catanzaro, Polito: «Questa squadra non aveva bisogno di essere stravolta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
In seguito alla chiusura del calciomercato invernale, il ds del Catanzaro, Ciro Polito, è intervenuto il conferenza stampa per analizzare le operazioni messe a segno dai giallorossi durante il mese di Gennaio.

«Siamo partiti da una base chiara – ha dichiarato il ds – questa era una squadra che non aveva bisogno di essere stravolta. Quando arriva un giocatore esperto bisogna anche chiedersi chi dovrebbe aspettare per giocare. Qui ci sono titolari consolidati e altri che spingono forte»

Sull’ex Palermo, Davide Bettella, Polito ha poi dichiarato: «Ha scelto di andarsene e noi abbiamo rispettato la sua decisione. Non era un titolare inamovibile, ma un giovane di grande prospettiva, e la società ha agito con equilibrio per sostituirlo con un profilo funzionale alla squadra»

Sul metro di lavoro utilizzato, il ds ha aggiunto: «Non si tratta di prendere un giocatore per accontentare i tifosi o il mercato, ma di scegliere un profilo che possa integrarsi nel gruppo, contribuire alla squadra e, al tempo stesso, sviluppare le proprie potenzialità. Oggi il mercato offre due possibilità – ha sottolineato – o ingaggi fuori da ogni portata o giocatori che girano sempre gli stessi nomi, senza reali garanzie»

Infine un commento sul reparto avanzato a disposizione di mister Aquilani: «Abbiamo attaccanti che ci danno soddisfazioni e inserire un altro nome, solo per il gusto di farlo, rischierebbe di compromettere un equilibrio costruito nel tempo»

