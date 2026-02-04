Palermo, Johnsen e Rui Modesto incontrano i tifosi: giovedì il Meet & Greet al Barbera

Primo contatto ufficiale con il pubblico rosanero per Dennis Johnsen e Rui Modesto. Giovedì 5 febbraio, dalle 14.00 alle 15.00, i due nuovi acquisti del Palermo incontreranno i tifosi in occasione di uno speciale Meet & Greet organizzato presso lo Store dello Stadio Renzo Barbera.

L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito, ma consentito ai primi 100 tifosi che si presenteranno allo Store. Verrà però data priorità a chi acquisterà la maglia ufficiale di Johnsen o Rui Modesto tra le 18.00 di oggi e le 13.00 di domani, usufruendo di uno sconto del 20% e della personalizzazione gratuita. Al momento dell’acquisto sarà consegnato un bracciale che garantirà l’accesso prioritario all’incontro con i calciatori.

Per ottenere il bracciale sarà inoltre necessario essere registrati sul sito ufficiale del Palermo FC. Durante il Meet & Greet sarà possibile far autografare esclusivamente prodotti ufficiali del Club. Al termine dell’evento, infine, verrà messa in vendita una quantità limitata di maglie autografate, disponibili fino a esaurimento scorte.

Un’occasione speciale per i tifosi rosanero per accogliere da vicino i nuovi volti del Palermo e inaugurare ufficialmente il loro percorso in città.