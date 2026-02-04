Palermo, subito show di Johnsen: eurogol al primo allenamento in rosanero

Impatto immediato per Dennis Johnsen in maglia rosanero. Nel primo allenamento con il gruppo, il fantasista norvegese arrivato ieri a Palermo si è reso protagonista di un eurogol, condiviso dalla società non solo nelle stories Instagram ma anche su TikTok, dove il video ha subito attirato l’attenzione dei tifosi.

La giocata è arrivata nel corso della seduta odierna a Torretta, la prima svolta insieme ai nuovi compagni dopo il lavoro individuale di ieri. Una conclusione precisa e potente che ha messo in mostra tecnica, rapidità e personalità, qualità che il Palermo si aspetta di vedere anche in gara.

Un esordio “social” e sul campo che non è passato inosservato, a conferma di un inserimento rapido e di un entusiasmo già contagioso attorno al nuovo numero 7 rosanero.