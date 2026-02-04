Palermo, subito show di Johnsen: eurogol al primo allenamento in rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 172352

Impatto immediato per Dennis Johnsen in maglia rosanero. Nel primo allenamento con il gruppo, il fantasista norvegese arrivato ieri a Palermo si è reso protagonista di un eurogol, condiviso dalla società non solo nelle stories Instagram ma anche su TikTok, dove il video ha subito attirato l’attenzione dei tifosi.

La giocata è arrivata nel corso della seduta odierna a Torretta, la prima svolta insieme ai nuovi compagni dopo il lavoro individuale di ieri. Una conclusione precisa e potente che ha messo in mostra tecnica, rapidità e personalità, qualità che il Palermo si aspetta di vedere anche in gara.

Un esordio “social” e sul campo che non è passato inosservato, a conferma di un inserimento rapido e di un entusiasmo già contagioso attorno al nuovo numero 7 rosanero.

 

@palermofficial DJ Johnsen 🪩🇳🇴🌈☄️ #Johnsen #FootballTikTok #PalermoFC ♬ original sound – SplashLxfe

 

Altre notizie

renzo barbera tifosi tornelli (3)

Palermo, Johnsen e Rui Modesto incontrano i tifosi: giovedì il Meet & Greet al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

Serie BKT, ufficiale il programma dalla 30ª alla 32ª giornata: big match e turni infrasettimanali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (104) inzaghi augello

Serie B, calendario fitto: ufficiale il programma dalla 30ª alla 32ª giornata. Le gare del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file7 (32)

Sampdoria, Mancini difende Brunori: «Lui e Coda hanno fatto 100 gol in 2 anni. Dategli tempo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Cremonese-Palermo 2-2 Serie B (15) tifosi palermo ospiti

Sampdoria-Palermo: info biglietti settore ospiti, ancora limitazioni per i tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Palermo, seduta mattutina a Torretta in vista dell’Empoli. Il report

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file5 (60)

Palermo: Inzaghi “presenta” gli ultimi acquisti alla squadra

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file1 - 2026-02-04T141440.078

Serie B: Palermo-Empoli a Tremolada. Le designazioni arbitrali della 23^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
c4908791-bce7-4e05-9cc9-8aea31446bc3

Palermo, prima foto in rosanero per Rui Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 104802

Escl. Nocerino: «Questo Palermo può salire: società forte e squadra pronta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 075512

Repubblica: “Super difesa e attacco vichingo. Ecco il Palermo che punta alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Dionisi Primo Allenamento Stagionale Renzo Barbera Serie B 24-25 Palermo (56) dionisi verre henry insigne squadra

Giornale di Sicilia: “Dionisi, un ritorno senza gloria”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

renzo barbera tifosi tornelli (3)

Palermo, Johnsen e Rui Modesto incontrano i tifosi: giovedì il Meet & Greet al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 172352

Palermo, subito show di Johnsen: eurogol al primo allenamento in rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Salernitana - Cagliari

Capozucca: «In B soprattutto prestiti, ma Palermo e Monza restano tra le più attrezzate»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

Serie BKT, ufficiale il programma dalla 30ª alla 32ª giornata: big match e turni infrasettimanali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (104) inzaghi augello

Serie B, calendario fitto: ufficiale il programma dalla 30ª alla 32ª giornata. Le gare del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026