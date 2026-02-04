Perugia, Gaucci: «Verre aveva altre opportunità, ma ha scelto noi»

A margine della conferenza stampa di presentazione degli ultimi tre acquisti di mercato del Perugia, ha rilasciato alcune dichiarazioni il direttore sportivo dei biancorossi, Riccardo Gaucci, commentando anche l’arrivo dell’ex Palermo, Valerio Verre.

«Ringrazio Valerio Verre, ci siamo accordati domenica notte, è li che è arrivato il suo ok definitivo – ha dichiarato il ds – so benissimo che aveva altre opportunità ma ha scelto noi: è un grandissimo onore»

Gaucci ha poi commentato il colpo Ladinetti, messo a segno in extremis: «Siamo davvero arrivati sul filo del rasoio, depositando il suo contratto alle 19.50 grazie scaltrezza del suo agente: addirittura il ragazzo era stato messo fuori rosa perché aveva scelto noi»

Infine, il ds ha mandato un messaggio forte di incoraggiamento alla sua squadra: «Dai ragazzi, salviamo il Perugia con tutte le nostre forze».