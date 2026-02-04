Spezia, Melissano: «Solo Pohjanpalo e Adorante spostano gli equilibri in Serie B»

In seguito alla chiusura del calciomercato invernale, ha parlato in conferenza stampa il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, commentando il suo operato durante il mercato di riparazione e rispondendo alle critiche sull’assenza di un bomber in rosa.

«Non do un voto al mercato perché i voti li dà il campo – ha dichiarato il ds – quello che posso dire è che abbiamo fatto il massimo, la proprietà ha fatto grandi sforzi e abbiamo trovato ragazzi che hanno sposato la causa dello Spezia, rispettando il club e la serietà della società»

Melissano, ha inoltre aggiunto: «Il mercato non è mai semplice, ma in questa sessione invernale siamo andati su calciatori di personalità, perché giocare al Picco è stupendo, ma allo stesso tempo non è facile, pertanto cercavamo uomini capaci di gestire i momenti e che all’interno di un gruppo potessero portare una mentalità di un certo tipo; avevamo bisogno di portare positività all’interno del gruppo ed è quello che abbiamo cercato di fare»

E sulle critiche sulla mancanza di un bomber in rosa, il ds dichiara: «La verità è che gli attaccanti che spostano gli equilibri in Serie B possono essere giusto Pohjanpalo, Adorante, il Pio Esposito dello scorso anno dopo la stagione di adattamento alla categoria, non ne vedo altri. Bisogna aver fiducia nei ragazzi che abbiamo in rosa, così come l’abbiamo noi, e dobbiamo ragionare da squadra»

Infine sui colpi messi a segno: «In questo gennaio abbiamo dovuto portare in primis energie mentali fresche. Non è stato facile chiudere nei primi giorni di mercato calciatori come Radunovic, Sernicola, Valoti o Adamo, ragazzi che hanno però creduto nel progetto fin dall’inizio e che hanno resistito alle tentazioni di altri club meglio posizionati»