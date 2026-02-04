Coppa Italia: l’Inter batte 2-1 il Torino e vola in semifinale
L’Inter esce vincitrice dal quarto di finale di Coppa Italia disputato contro il Torino. Si impone sul risultato di 2-1 la formazione di Christian Chivu, accedendo al turno successivo della competizione.
Inizia meglio in match la formazione di Chivu prendendo subito il predominio del gioco in mano. Al 20′ arriva la prima grande occasione per l’Inter: Carlos Augusto libera il sinistro dal limite dell’area, con il pallone che pizzica la parte alta della traversa.
Premono sul pedale dell’acceleratore i nerazzurri, che al 35′ trovano la rete del vantaggio: Kamatè scodella in area, Bonny insacca di testa in anticipo su Paleari. Nel finale di primo tempo gli uomini di Chivu gestiscono il risultato, andando al riposo con un vantaggio di misura.
Nella ripresa la musica non cambia, con i nerazzurri che partono subito forte trovando al 48′ la rete del raddoppio: cross rasoterra di Thuram, Diouf arriva da dietro e di sinistro deposita in rete. Prova a reagire il Torino, che al 57′ trova la rete che dimezza lo svantaggio grazie all’incornata vincente di Kulenovic.
Al 65′ va vicina al gol del 3-1 l’Inter, con un tiro di sinistro di Frattesi che impegna Paleari. Al 73′ i granata trovano la rete del pari con Prati, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nel finale di match i nerazzurri gestiscono bene il vantaggio, portando a casa la vittoria e la qualificazione in semifinale.